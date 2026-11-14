Top-Favoritin Sabalenka fliegt bei den WTA Finals raus

Die Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka scheidet bei den WTA Finals in der Gruppenphase aus. Die Belarussin unterlag der Ukrainerin Elina Switolina in drei Sätzen.

Darum gehts Aryna Sabalenka scheidet bei den Finals in Indian Wells nach der Niederlage gegen Switolina aus

Es häufen sich bei Sabalenka Fehler, im dritten Satz reisst sie deutlich ab

Andrejewa schlägt Schnaider klar mit 6:2, 6:1 und trifft im Halbfinal am Samstag auf Pegula

Fabienne Kleinhenz

Bei den WTA Finals in Indian Wells ist Top-Favoritin Aryna Sabalenka (28, WTA 2) in der Nacht auf Samstag in der Gruppenphase ausgeschieden.

In Abwesenheit der Weltranglisten-Ersten Elena Rybakina (27) war die Belarussin als Favoritin zum Saisonabschluss-Turnier der acht besten Spielerinnen des Jahres angetreten, jedoch schlichen sich gegen die Ukrainerin Elina Switolina (32, WTA 6) vermehrt Fehler ein (35 unerzwungene).

Obwohl Sabalenka den zweiten Satz für sich entscheiden konnte, musste sie im dritten Satz deutlich abreissen lassen und war zunehmend frustriert. Damit muss der Tennis-Star weiterhin auf die erste Finals-Trophäe warten. Und erlebt mit dem Ausscheiden eine weitere Enttäuschung in diesem Jahr. Bei den Australian Open und den US Open hatte sich Sabalenka jeweils im Final geschlagen geben müssen.

Weiter gewann Mirra Andrejewa (19, WTA 3) deutlich gegen Diana Schnaider (22, WTA 11) in zwei Sätzen mit 6:2, 6:1. Andrejewa trifft im Halbfinal am Samstag auf Jessica Pegula (32, WTA 5), Switolina muss gegen die Kroatin Linda Noskova (21, WTA 8) ran.