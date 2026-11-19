Alexander Zverev wurde erneut von seiner Ex-Freundin Brenda Patea angeklagt. Es geht dabei um Geld und um die Frage, ob sich der Tennis-Star nach dem eingestellten Verfahren wegen häuslicher Gewalt unschuldig nennen darf.

Darum gehts Alexander Zverev wird von seiner Ex-Freundin Brenda Patea erneut angeklagt

Sie fordert «angemässene Geldentschädigung wegen Persönlichkeitsverletzung»

Zudem soll sich der Tennis-Star nicht mehr als unschuldig bezeichnen dürfen

Carlo Steiner Redaktor Sport

Sportlich läuft es bei Alexander Zverev (29) derzeit. Der Deutsche ist seit Anfang des Monats erstmals die Weltnummer eins. Bei den ATP Finals steht er nach zwei Siegen zum Auftakt vorzeitig im Halbfinal. Privat droht ihm jedoch weiteres Ungemach.

Seine Ex-Freundin Brenda Patea (33), mit der Zverev die gemeinsame Tochter Mayla (5) hat, klagt erneut gegen ihren Ex-Partner, berichtet die «Bild». 2024 kam es zu einem Strafprozess, nachdem Patea ihren seit 2021 Ex-Freund wegen häuslicher Gewalt angezeigt hatte. Nach kurzer Verhandlung kam es 2024 zu einer aussergerichtlichen Einigung und Patea zog ihre Anzeige zurück. Der Tennis-Star musste eine Geldauflage von 200'000 Euro bezahlen. Laut «Bild» floss dieses Geld aber zu drei Vierteln an den Staat und zu einem Viertel an eine gemeinnützige Organisation.

Nun fordert die Influencerin «eine angemessene Geldentschädigung wegen der Verletzung ihres allgemeinen Persönlichkeitsrechts», wie das Landgericht Berlin bestätigt. Des Weiteren will die Berlinerin, dass Zverev «bestimmte Äusserungen» bezüglich des Strafverfahrens in Zukunft unterlässt. Dabei soll es sich um eine Aussage in einem Interview mit der französischen «L'Équipe» vom 8. Juni handeln, in dem sich Zverev als unschuldig bezeichnete. «Ich habe alles getan, was ich konnte, und meine Unschuld wurde bewiesen.»

Anwalt spricht von zulässiger Äusserung

Auch Zverevs Anwalt Christian Schertz (60) bestätigt den Eingang der Klage gegenüber «Bild». Er gibt zu verstehen, dass es sich bei der Aussage aus seiner Sicht um eine «zulässige» und vom Grundgesetz «geschützte Meinungsäusserung» handle. «Die Einstellung des Strafverfahrens erfolgte ohne Feststellung einer Schuld und lässt daher die Unschuldsvermutung unberührt.»

Es sei möglich, dass es zu einer mündlichen Verhandlung kommt. Einen Termin dafür hat das Landgericht allerdings noch nicht festgelegt. Es läuft die Frist für den Angeklagten, zur Klage Stellung zu nehmen.