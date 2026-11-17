Die italienische Tennisspielerin Camila Giorgi verkündet via Instagram ihr Profi-Comeback. Die überraschende Rückkehr folgt auf eine Reihe von Skandalen abseits des Platzes.

Darum gehts Camila Giorgi kündigt via Instagram an, ab 2027 aus ihrem Ruhestand auf die Tennistour zurückzukehren

Giorgi geriet zuletzt mit Steuerschulden, Impfpass-Vorwürfen und Schäden an einer Villa in die Schlagzeilen

Das Startdatum ist noch offen, ohne Ranking ist sie auf Wildcards angewiesen

Fabienne Kleinhenz Redaktorin Sport

Nach fast drei Jahren Pause gibt Tennis-Ass Camila Giorgi (34) am Montagnachmittag bekannt: Ab 2027 wird sie wieder auf die Tour zurückkehren.

Die Italienerin beendet damit ihren frühzeitigen Ruhestand. Wobei die Wimbledon-Viertelfinalistin von 2018 auch während ihrer Absenz von der grossen Tennis-Bühne für ordentlich Schlagzeilen gesorgt hatte.

Die Skandal-Odyssee

Nach einer Niederlage gegen die damalige Weltnummer Eins Iga Swiatek (25) im März 2024 in Miami wurde es zunächst plötzlich still um das Tennis-Ass. Kein offizieller Rücktritt, kein Statement – die Italienerin tauchte einfach ab.

Während Giorgi schwieg, ging es abseits des Platzes Schlag auf Schlag: Es wurde bekannt, dass die italienische Justiz wegen Steuerschulden von umgerechnet über einer halben Million Franken sowie wegen eines mutmasslich gefälschten Impfpasses nach der Tennisspielerin suchte. Dann der nächste Hammer: Ein ehemaliger Vermieter warf Giorgi und ihrer Familie vor, eine Villa klammheimlich verlassen und Möbel im Wert von rund 100'000 Euro ausgeräumt zu haben.

Und Giorgi selbst? Im Oktober 2024 wies sie in der Sendung «Verissimo» auf Canale 5 sämtliche Vorwürfe zurück. Geflohen sei sie nie, ebenso wenig sei sie für den gefälschten Impfpass verantwortlich. Die Ungereimtheiten würden auf inzwischen entlassenes, «unqualifiziertes» Personal zurückgehen. Ein Tour-Comeback schloss Giorgi damals noch klar aus: «Wenn ich mit etwas fertig bin, komme ich nicht zurück», meinte die Italienerin.

Ein Neustart mit Team und Kind?

Doch nun die Kehrtwende. Seit ihrem Abschied vom Profitennis hat sich im Leben der Italienerin einiges verändert: Privat fand sie ihr Glück mit dem ehemaligen argentinischen Tennisprofi Andreas Pasutti (31). Am 19. September dieses Jahres wurde das Paar erstmals Eltern. Laut italienischen Medien soll sich Giorgi zwischenzeitlich auch mit den Steuerbehörden geeinigt haben.

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Auch das Team um Giorgi ist neu aufgestellt. Pasutti übernimmt gleich auch den Posten des Trainers, der damit ihren oft skandalumwitterten Vater ersetzt. Dazu kommt Fitness-Coach Marco Panichi (53), der zuvor schon mit Novak Djokovic (39) und Jannik Sinner (25) zusammengearbeitet hat.

Wann genau Giorgi wieder aufschlägt, lässt sie noch offen. Ein Start beim Saisonauftakt in Australien wäre zwar denkbar, doch ohne Weltranglistenplatz ist die 34-Jährige auf Wildcards angewiesen.