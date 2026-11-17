Darum gehts
- Anna Kalinskaya gibt auf Instagram ihre Verlobung mit Tomas Ferrari bekannt
- Die Nummer 26 der Weltrangliste war 2024 kurz mit Jannik Sinner liiert
- Ferrari ist argentinischer Geschäftsmann und war einst College-Hochspringer
Die Tennisspielerin und Nummer 26 der Weltrangliste, Anna Kalinskaja (27), hat sich verlobt. Das verkündet die Russin auf Instagram, wo sich Kalinskaya sich küssend mit ihrem Verlobten Tomas Ferrari zeigt – samt Verlobungsring. Sie schreibt dazu: «Ich kann es kaum erwarten, dass unser neues Kapitel beginnt.»
Für die 27-Jährige ist es ein echtes Liebes-Comeback: Bereits 2021 waren sie und Ferrari ein Paar, bevor die beiden vorübergehend getrennte Wege gingen. 2024 sorgte ihre kurzzeitige Beziehung zum ehemaligen Weltranglistenersten Jannik Sinner (25) für Schlagzeilen. Die Liaison hielt jedoch nur wenige Monate.
Anschliessend fand die Tennisspielerin wieder mit Ferrari zusammen. Ihr Verlobter ist ein argentinischer Geschäftsmann mit sportlicher Vergangenheit: In den USA trat Ferrari einst auf College-Niveau im Hochsprung an. Mittlerweile arbeitet Ferrari im Finanzsektor – und zählt auf Instagram über 70'000 Follower.