In der Neuauflage des diesjährigen US-Open-Finals behält erneut Alexander Zverev gegen Ben Shelton die Oberhand. Den Halbfinal-Platz bei den ATP Finals hat der Deutsche damit auf sicher.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

6:2, 7:6 (7:4) – Alexander Zverev (29) gewinnt bei den ATP Finals im italienischen Turin auch seine zweite Gruppenpartie. Im siebten Aufeinandertreffen mit dem US-Amerikaner Ben Shelton (24) behält der Weltranglisten-Erste erneut die Oberhand.

Besonders beeindruckend ist Zverevs Serviceleistung im zweiten Satz: Bei eigenem Aufschlag gibt er lediglich zwei Punkte ab. Shelton, die Nummer vier der Welt, kann sich immerhin ins Tiebreak retten, muss sich nach insgesamt 94 Minuten aber geschlagen geben.

Zverev hat das Halbfinal-Ticket nun bereits fix in der Tasche. Im abschliessenden Gruppenspiel vom Donnerstag trifft der Deutsche auf den Franzosen Arthur Fils (22/ATP 7), der am Dienstagnachmittag Rafael Jodar (20/ATP 10) mit 4:6, 6:2, 6:2 bezwungen hat. Der Spanier wiederum kriegt es in zwei Tagen mit Shelton zu tun.