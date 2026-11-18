Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Carlos Alcaraz (23, ATP 3) macht in seinem zweiten Gruppenspiel an den ATP Finals dort weiter, wo er im ersten aufgehört hat. Nach dem klaren Zwei-Satz-Sieg gegen Frances Tiafoe (28, ATP 8) gibt sich der Spanier auch gegen Daniil Medwedew (30, ATP 5) keine Blösse. Alcaraz schlägt den Russen in zwei Sätzen (6:2, 6:4) und qualifiziert sich dank gütiger Unterstützung seines Konkurrenten vom Montag für den Halbfinal. Weil nämlich der US-Amerikaner Tiafoe am Mittwochabend Flavio Cobolli (24, ATP 6) in zwei Sätzen (7:6, 6:0) bezwingt, steht der Weltranglistendritte bereits nach zwei Gruppenspielen als Halbfinalist fest. Auf wen er dort trifft, ist noch offen.

Cobolli erlebt bei seinem Heimturnier einen bitteren Abend. Im ersten Satz kann der Italiener mithalten und kommt selber zu zwei Satzbällen, Tiafoe kann aber beide abwehren. Dann verliert der French-Open-Finalist den Faden und kann kein Game mehr für sich entscheiden. Damit sind seine Halbfinal-Träume bereits nach zwei Spielen geplatzt. Tiafoe hingegen kämpft am Freitag im Direktduell mit Medwedew um einen Platz unter den besten Vier.