Ein Ski-Paar strahlt vor Glück. Nastasia Noens und Maxence Muzaton haben nicht nur geheiratet, sie erwarten auch noch ihr zweites Kind.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Das Ski-Paar Noens und Muzaton heiratete am 19. Juni 2026

Die schönen Neuigkeiten verkünden die beiden auf Instagram

Gleichzeitig lüften sie ein weiteres Geheimnis – sie erwarten ihr zweites Kind

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Im letzten Oktober wurden Nastasia Noens (37) und Maxence Muzaton (36) erstmals Eltern. Nun gibts vom französischen Ski-Paar die nächsten schönen Neuigkeiten. Wie die beiden auf Social Media verraten, haben sie letzten Monat geheiratet und sich am 19. Juni das Ja-Wort gegeben. «Ein Tag, der uns für immer im Herzen bleiben wird», schreibt Noens zu Eindrücken ihrer Hochzeit.

Glückwünsche von anderen ehemaligen Skifahrerinnen lassen nicht lange auf sich warten. Ana Bucik Jogan, Tessa Worley oder Manuela Mölgg freuen sich mit dem Ehepaar mit – das nicht nur dieses Geheimnis mit der ganzen Welt teilt.

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Denn es gibt noch eine weitere schöne Neuigkeit. «Und weil das Glück nie allein kommt … je mehr Verrückte, desto mehr zu lachen!», schreibt Noens weiter, ehe sie die Katze aus dem Sack lässt. Denn sie ist erneut schwanger. «Baby Nummer 2 ist auf dem Weg», fügt die Französin zusammen mit einem Herz an. Die beiden geben also nicht nur auf der Skipiste Gas, sondern auch im Privatleben.

Als Papi zum Kitzbühel-Exploit

Wobei Noens bereits im März 2023 einen Schlussstrich unter ihre Ski-Karriere gezogen hat. In 130 Weltcuprennen – die meisten davon im Slalom – hat sie es dreimal aufs Podest geschafft. Neben zwei dritten Plätzen feierte sie 2016 ihr Bestresultat mit Platz 2 in Crans-Montana VS.

Während sie sich längst in Ski-Rente verabschiedet hat, ist ihr langjähriger Partner noch aktiv. Drei Monate nachdem er Papi geworden ist, gelang Muzaton im Januar in Kitzbühel (Ö) mit Platz 3 ein Exploit. Denn das bisher einzige Mal war er neun Jahre zuvor aufs Podest (Zweiter in der Wengen-Kombi) gefahren. Mit 36 Jahren und nach 152 Weltcuprennen hat er noch nicht genug – er steht auch für kommende Saison in Frankreichs Weltcup-Kader.