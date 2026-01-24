Odermatt und von Allmen starten direkt nacheinander

Die Schweizer

Am Freitag gewinnt Marco Odermatt den Super-G hauchdünn vor Landsmann Franjo von Allmen. Die beiden zählen auch heute zu den heissen Sieganwärtern. Triumphiert Odermatt, wäre er der erste Fahrer seit Didier Cuche 2010, der innert 24 Stunden den Super-G und die Abfahrt gewinnt. Fährt der Nidwaldner in die Top 3, wäre es zudem der 100. Weltcup-Podestplatz seiner Karriere. Ins Rennen geht Odermatt mit der Nummer 12 – und damit unmittelbar vor von Allmen. Vor dem Duo gibts noch zwei andere Schweizer Päckli, bestehend aus jeweils zwei Athleten, die direkt nacheinander kommen.

3 Stefan Rogentin

4 Niels Hintermann

9 Justin Murisier

10 Alexis Monney

12 Marco Odermatt

13 Franjo von Allmen

23 Alessio MIggiano

26 Marco Kohler

27 Lars Rösti

33 Livio Hiltbrand