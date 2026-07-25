Maria Therese Tviberg könnte aktuell kaum glücklicher sein. Die ehemalige Skirennfahrerin ist nicht nur hochschwanger, sondern nun auch frisch verheiratet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Maria Therese Tviberg hat geheiratet

Erst vor wenigen Wochen hat sich die ehemalige norwegische Skifahrerin verlobt

Im August erwartet sie ihr erstes Kind

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Früher hat sie auf den Skipisten Gas gegeben, nun tut sie es im Privatleben. Die ehemalige norwegische Technik-Spezialistin Maria Therese Tviberg (32) hat geheiratet. «Jetzt bist du für immer an mich und meine Witze gebunden», schreibt sie mit einem Augenzwinkern auf Instagram zu zahlreichen Schnappschüssen ihrer Hochzeit.

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Erst Anfang Juni hat Tviberg öffentlich gemacht, dass sie und ihr frischangetrauter Ehemann Sindre Moeen Paulseth ihr erstes Kind erwarten. Einen Monat später haben sich die beiden verlobt. Und nun sind sie schon verheiratet. «Wir haben es gerade noch geschafft, bevor unser kleiner Schatz im August zur Welt kommt», meint Tviberg denn auch. Vorerst bleibts bei der standesamtlichen Trauung. «Die eigentliche Feier muss noch ein bisschen warten.»

Die schönen Neuigkeiten verbreiten sich in Windeseile. Aus dem Ski-Zirkus kommen zahlreiche Glückwünsche. «Oh mein Herz, das schönste Paar», kommentiert etwa Paula Moltzan. Auch Marco Schwarz, Elena Curtoni oder AJ Ginnis gratulieren den Frischverheirateten.

Rücktritt aus Angst vor Verletzungen

Tviberg hat sich im September 2024 von der Ski-Bühne verabschiedet. Zahlreiche Verletzungen prägten ihre Karriere. Ihre Letzte erlitt sie kein Jahr vor dem Rücktritt. Bei einem Sturz im Riesenslalom zog sie sich einen Totalschaden im Knie zu. Da sie danach Angst vor einer weiteren Verletzung hatte, zog die Norwegerin einen Schlussstrich. «Die Konsequenzen einer neuerlichen Verletzung wären zu gross», sagte sie damals gegenüber NRK.

So kommt Tviberg auf nur 85 Weltcuprennen. Ihr Bestresultat erreichte sie mit einem 5. Platz im Riesenslalom. Erfolgreicher war sie bei Grossanlässen. Im Team-Event gewann sie 2022 Olympia-Bronze und 2023 WM-Silber. Im selben Jahr gelang ihr der grösste Coup. Im Parallel-Rennen krönte sie sich überraschend zur Weltmeisterin. Inzwischen arbeitet Tviberg als Immobilienmaklerin und schwebt privat auf Wolke sieben.