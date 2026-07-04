Hochzeitsfieber hält an

Im Ski-Zirkus haben erneut die Hochzeitsglocken geläutet. Erik Read und Giulia Paventa haben Ja zueinander gesagt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Erik Read und Giulia Paventa haben geheiratet

Das kanadisch-italienische Ski-Paar feiert unter freiem Himmel

Read hat über 200 Rennen im Weltcup absolviert

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Die Liebe ist im Ski-Zirkus weiter hoch im Kurs. Nachdem zuletzt Michelle Gisin (32) und Luca De Aliprandini (35), Filip Zubcic (33) oder Clément Noël (29) ihre Hochzeit gefeiert haben und Christof Innerhofer (41) erstmals seine neue Freundin zeigte, schwebt der nächste Skirennfahrer auf Wolke sieben.

Erik Read (35) und seine Freundin Giulia Paventa (28) haben Ja gesagt. Wo das kanadisch-italienische Paar geheiratet hat, ist offen. Zahlreiche Instagram-Posts von Familie und Freunden geben aber einen Einblick. Die Trauung findet unter freiem Himmel statt und die Braut schreitet unter blühenden Bäumen eine Treppe hinunter, um zu ihrem zukünftigen Ehemann zu gelangen.

Nach der Zeremonie gibts ein Spalier inklusive Regen aus Rosenblättern und einem innigen Kuss zum Schluss. Gefeiert wird in einem grossen Pavillon und auch der Hochzeitstanz darf nicht fehlen.

Ausbleibende Resultate und romantischer Antrag

Während Read nach wie vor aktiver Skirennfahrer ist, hat seine Frau ihre Karriere vor vier Jahren beendet. Die Italienerin hat 31 Europacuprennen bestritten, in den Weltcup hat sie es nie geschafft. Anders ihr Mann.

Read ist kanadischer Technik-Spezialist und fuhr bisher 204 Weltcuprennen. Neunmal ist er in die Top 10 gefahren, dazu kommen zwei WM-Medaillen im Teamwettbewerb (Silber 2015 und Bronze 2023). Zuletzt bleiben gute Resultate aus. Im Frühjahr 2025 hat Read seinen Kaderstatus verloren und letzte Saison in 16 Rennen nur zweimal gepunktet.

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Privat läufts dafür umso besser. Letzten Sommer hat Read seiner Liebsten den romantischen Antrag gemacht. Nun krönt die Hochzeit ihre Liebe.