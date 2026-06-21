Ski-Traumpaar Gisin und De Aliprandini hat geheiratet

Im Ski-Zirkus haben die Hochzeitsglocken geläutet. Zwei Jahre nach ihrer Verlobung haben Michelle Gisin und Luca De Aliprandini geheiratet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Michelle Gisin und Luca De Aliprandini heiraten kirchlich in Riva del Garda

Gisin erholte sich nach schwerem Sturz 2025, Party wurde verkleinert

Seit 2014 ein Paar, Verlobung 2024, Hochzeit krönt ihre Liebesgeschichte

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Zwei Skistars schweben auf Wolke sieben: Michelle Gisin (32) und Luca De Aliprandini (35) haben geheiratet. Schon vor einigen Wochen haben sie sich auf dem Standesamt von Engelberg OW das Jawort gegeben. Nun hat an diesem Wochenende die kirchliche Trauung an ihrem Wohnort Riva del Garda (It) stattgefunden.

Dabei mussten im Vorfeld Anpassungen vorgenommen werden. «Wir haben die Feier verkleinert», verriet Gisin Ende April gegenüber Blick. «Sie wird kürzer und weniger gross als geplant. Schön wird sie trotzdem.»

Der Grund: Mitte Dezember ist die Schweizerin im Abfahrtstraining schwer gestürzt. Und haarscharf an einer Querschnittlähmung vorbeigeschrammt. Noch immer kämpft sie mit den Folgen dieses Unfalls, bei dem sie sich eine instabile Halswirbelfraktur zugezogen und auch schwer an Knie und Hand verletzt hat.

Ob sie bei einem allfälligen Weltcup-Comeback nun als Michelle De Aliprandini starten wird? Diese Frage hat sie in der SRF-Sendung «Gredig direkt» lachend verneint. «Das ist viel zu lang und hat keinen Platz auf dem Bildschirm.»

Ausgelassene Party mit Bierfassanstich

Die Hochzeitsfeier findet bei schönstem Wetter am Gardasee statt. Unter den Gästen sind zahlreiche (ehemalige) Teamkollegen und Konkurrenten der beiden. So ist es etwa Ex-Abfahrer Peter Fill (43), der auf Instagram ein Foto des Brautpaars veröffentlicht.

Auch Giovanni Borsotti (35), Jasmina Suter (31) oder Filip Zubcic (33) feiern mit. Und feuern das Brautpaar an, als es gemeinsam ein Bierfass anstechen muss. Die ausgelassene Party dauert bis weit in die Nacht.

Seit 2014 ein Paar

Gisin und De Aliprandini sind seit 2014 ein Paar. Seither haben sie viele Höhen und Tiefen durchlebt. «Wir trennten uns zu Beginn unserer Beziehung auch mal kurzzeitig», verrieten sie einst gegenüber Blick. Daneben mussten sie Verletzungen und sportliche Krisen verkraften.

2018 haben sie ihr gemeinsames Zuhause in Riva del Garda bezogen, im gleichen Jahr gewann Gisin ihre erste von zwei Olympia-Goldmedaillen in der Kombination. Drei Jahre später gabs auch für ihren italienischen Mann eine Medaille – WM-Silber im Riesenslalom. 2024 folgte die Verlobung. Nun krönt die Hochzeit ihre Liebe.