Slalom-Star hat seine Jugendliebe geheiratet

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Clément Noël hat seine langjährige Partnerin Julia Bonhomme geheiratet

Ski-Kollegen des Slalom-Spezialisten lüften das Geheimnis auf Social Media

Noël ist nicht der erste Ski-Star, der diesen Sommer geheiratet hat

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Die Ski-Stars gestalten ihre Sommertage unterschiedlich. Während sich Lucas Braathen (26) und Marco Odermatt (28) am Wochenende beim Formel-1-GP in Monaco treffen, gibt Franjo von Allmen (24) bei einem Extrem-Töffrennen in Österreich Gas.

Auch Clément Noël (29) lässt einen Motor aufheulen. Aber nicht, um Vollgas zu geben, sondern um in den Ehehafen zu fahren. Der französische Slalom-Spezialist hat am Samstag seine Freundin Julia Bonhomme geheiratet. Die beiden gehen seit über zehn Jahren gemeinsam durchs Leben, nun haben sie ihre Liebe mit einer romantischen Hochzeit gekrönt.

Das Geheimnis lüften Noëls Teamkollegen auf Instagram. Hugo Desgrippes (26) postet ein Video, wie die Frischvermählten in einem schneeweissen Porsche davonbrausen. Und gibt einen Einblick in die Festlichkeiten. Die liefert auch Alexis Pinturault (35). Der Ende vergangener Saison zurückgetretene Gesamtweltcupsieger von 2020/21 zeigt, wo das Festessen stattfand. Ein Foto der romantischen, mit vielen Blumen geschmückten Location kommentiert er simpel mit: «Clément Noëls Tag.»

Verpasste Titelverteidigung bei Olympia

Einen noch intimeren Einblick in Noëls Hochzeit gewährt Skicrosser Evan Klufts (28). Er postet nicht nur ein Foto, das das Brautpaar beim Altar stehend zeigt, sondern auch eines vom Moment, als die beiden Frischvermählten die Kirche verlassen. Unter den Gästen sind nicht nur Teamkollegen von Noël, sondern auch Konkurrenten. Der zurückgetretene Grieche AJ Ginnis (31) feiert ebenso mit wie der siebenfache Schweizer Slalom-Sieger Daniel Yule (33).

Noël ist nicht der erste Ski-Star, bei dem in diesem Sommer die Hochzeitsglocken läuten. Auch Loïc Meillard (29) und Filip Zubcic (33) haben geheiratet.

Im vergangenen Winter ist Noël in der Slalom-Wertung Zweiter geworden. Bei Olympia hat er die erfolgreiche Titelverteidigung verpasst. Als Halbzeit-Siebter ist er im zweiten Lauf ausgeschieden. Das ist ihm auch einmal im Weltcup passiert. Daneben ist er in den weiteren zehn Slaloms ausnahmslos in die Top 12 gefahren. Einmal hat er gewonnen, drei weitere Male ist er aufs Podest gefahren.