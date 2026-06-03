Ex-Slalom-Spezialistin feiert wilde Schotten-Hochzeit

Eine ehemalige Skirennfahrerin ist unter der Haube. Die Britin Charlie Guest hat geheiratet. Unter den Partygästen waren auch ehemalige Konkurrentinnen.

Charlie Guest (32) ist wohl nur den eingefleischten Ski-Fans ein Begriff. Als Britin gehörte sie im Slalom zu den Exotinnen. Nun gibts schöne Neuigkeiten von ihr. Denn am Wochenende hat sie ihren Partner Callum Keates geheiratet. Die wilde Party fand in ihrer Heimat Schottland statt.

Während Guest ein schlichtes weisses Kleid trug, hat sich ihr Bräutigam für einen auffälligeren Look entschieden. Er heiratete in einer karierten Hose. Die ist genauso typisch schottisch wie der Dudelsack, der ebenfalls nicht fehlen durfte. Ebenso aussergewöhnlich war die Party-Location. An deren Decke hingen zahlreiche Hirschschädel. Der Stimmung hat dies keinen Abbruch getan. Das Brautpaar und seine Gäste haben wie wild getanzt und gefeiert.

Auch Guests sportliche Vergangenheit hat auf der Hochzeit ihren Platz bekommen. Denn die Frischvermählten betraten ihre Partylocation durch ein Spalier aus Ski. Zudem waren zahlreiche ehemalige Konkurrentinnen unter den Gästen. Etwa die Kanadierinnen Ali Nullmeyer (27) und Amelia Smart (27), die Norwegerinnen Kristin Lysdahl (29) und Thea Louise Stjernesund (29) oder die Kroatin Leona Popovic (29).

Guest schrieb einst Geschichte

Guest hat ihre Skikarriere im März 2024 beendet. Im Weltcup stand sie 49-mal am Start, 13-mal hat sie gepunktet. Ihr Bestresultat erreichte die Slalom-Spezialistin 2022 in Schladming, als sie auf Rang 13 fuhr. Daneben hat sie an vier Weltmeisterschaften und zweimal an Olympischen Spielen teilgenommen. Auf zweithöchster Stufe schrieb Guest einst Ski-Geschichte. Als erste Britin konnte sie ein Europacup-Rennen gewinnen. Insgesamt hat sie auf dieser Stufe dreimal triumphiert.