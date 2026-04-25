Olympiasieger Meillard hat geheiratet

Bei Loïc Meillard jagt ein Highlight das andere. Der Schweizer Ski-Star wird schon bald erstmals Vater – nun hat er seine langjährige Partnerin Zoé Chastan geheiratet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Loïc Meillard und Zoé Chastan haben geheiratet

Die schönen Neuigkeiten teilt das Paar auf Instagram

Die beiden werden schon bald erstmals Eltern War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Im Schweizer Ski-Team haben erneut die Hochzeitsglocken geläutet. Nachdem vor zwei Woche Luca Aerni (33) in den Hafen der Ehe gekurvt ist, hat nun auch sein Teamkollege Loïc Meillard (29) Ja gesagt. Er und seine langjährige Partnerin Zoé Chastan, die nach acht Jahren ihren Job als Kommunikationsverantwortliche bei Swiss-Ski aufgegeben hat, haben im Wallis geheiratet.

Die schönen Neuigkeiten verkünden die Frischvermählten auf Instagram. Auf einem schlichten schwarz-weissen Foto strahlen sie in die Kamera, er trägt einen Anzug, sie ein schlichtes Kleid. Auf einem weiteren Schnappschuss zeigt Meillard stolz die Hand seiner Frau – an der nun ein zweiter Ring glitzert.

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Gratulationen aus dem Ski-Zirkus lassen nicht lange auf sich warten. «Glückwunsch. So eine schöne Sache», kommentiert etwa die Amerikanerin Paula Moltzan. Auch Jasmine Flury, Mauro Caviezel oder Giovanni Franzoni schliessen sich den Glückwünschen an.

Schon bald werden sie Eltern

Die Hochzeit ist ein weiteres Highlight für Loïc Meillard in diesem Jahr. Mitte Februar gewann er ein Jahr nach dem Weltmeistertitel auch Olympiagold im Slalom. Und verriet kurz nach dem Triumph, dass er und seine nun Ehefrau schon bald erstmals Eltern werden.

Nach dem letzten Saisonrennen sagt Meillard über die Vaterfreuden: «Eine Familie zu gründen, ist wunderschön.» Er freut sich auf diese neue Challenge. «Ich glaube, es wird sehr schöne Emotionen geben.» Ob das Paar einen Jungen oder ein Mädchen erwartet, dieses Geheimnis hat Meillard bisher nicht gelüftet. «Es ist eine Überraschung ... Ich weiss es, aber niemand sonst.»