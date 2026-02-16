Olympiasieger Meillard verkündet Baby-News

Loïc Meillard wird schon im Frühling zum ersten Mal Vater. Das verrät SRF-Kommentator Stefan Hofmänner während der Übertragung des Olympia-Rennens.

Loïc Meillard hat momentan viel Grund zur Freude – nicht nur wegen seines Olympiasieges im Slalom. Wie SRF-Kommentator Stefan Hofmänner nach dem 2. Lauf und dem damit verbundenen Gold-Triumph verkündet, erwartet der 29-Jährige Nachwuchs. «Er wird Papa. Ich glaube, das kann man jetzt verkünden», so Hofmänner im Live-TV.

Gegenüber Blick bestätigt Meillard die frohe Botschaft wenig später im Zielraum. «2026 ist ein wunderbares Jahr, wir freuen uns riesig», sagt der Walliser. Schon in diesem Frühling werde es so weit sein mit der Geburt.

Meillard ist seit einigen Jahren mit Zoe Chastan, die Kommunikationsfrau und Teamsupporterin bei Swiss Ski ist, liiert. Für die beiden wird es das erste Kind sein.