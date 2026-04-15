Schweizer Technik-Ass kurvt in den Ehehafen

Luca Aerni hat Ja gesagt. Wie der Schweizer Skirennfahrer auf Social Media verrät, hat er geheiratet. Und das mitten in den Bergen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Luca Aerni hat seine langjährige Partnerin Audrey Chaperon geheiratet

Die Hochzeit fand in den Bergen statt – und mit Ski an den Füssen

Zahlreiche Teamkollegen gratulieren den Frischvermählten War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die schönste Fahrt des Winters hat Luca Aerni für nach dem Saisonende aufgespart. Wie der 33-jährige Technik-Spezialist auf Instagram verrät, ist er auf Ski in den Hafen der Ehe gekurvt. Er und seine langjährige Partnerin Audrey Chaperon haben am 10. April Ja gesagt. «Mrs. und Mr. Aerni», schreiben sie zu Fotos von ihrer Schnee-Hochzeit.

Denn welche Kulisse könnte für den schönsten Tag eines Skirennfahrers passender sein als die verschneiten Berge? Schon auf dem Sessellift strahlt das Paar bis über beide Ohren, zu den Hochzeits-Outfits wurden Skischuhe angezogen, um nach dem Jawort eine gemeinsame Fahrt ins Glück zu starten. Wie den Hashtags zu entnehmen ist, haben sie ihre zivile Trauung gefeiert.

Auch Wendy Holdener gratuliert

Glückwünsche aus dem Ski-Zirkus lassen nicht lange auf sich warten. «Sehr cool», kommentiert Wendy Holdener. Weitere Teamkollegen wie Justin Murisier, Thomas Tumler, Corinne Suter und Marc Rochat, der mit der Schweizer Meisterschaft seine Karriere beendet hat, schliessen sich den Gratulationen an.

Aerni hat in der letzten Saison eine Premiere gefeiert. Beim Schweizer Dreifachsieg in Val d’Isère (Fr) wurde er hinter Loïc Meillard und vor Marco Odermatt Zweiter. Damit hat er den ersten Riesenslalom-Podestplatz seiner Karriere herausgefahren. Davor klassierte er sich erst einmal in den Top 3 – in einem Slalom. In dieser Disziplin ist es ihm hingegen gar nicht gelaufen. In acht Rennen hat es Aerni kein einziges Mal in die Punkte geschafft. Und gegen Ende Saison gar komplett darauf verzichtet.