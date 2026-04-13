Halbzeit-Fazit

Reto Mächler hat erst ein Weltcuprennen bestritten, die erprobteren Athleten hält er aber souverän in Schach. Zur Halbzeit ist der gestrige Zweitplatzierte auf Titelkurs. Sein Vorsprung auf Joel Lütolf beträgt allerdings nur eine Zehntelssekunde. Dahinter folgt Titelverteidiger Marc Rochat, Daniel Yule ist aktuell Vierter. Neun der ersten 30 Athleten scheiden aus, darunter mit Matthias Iten und Sandro Simonet auch zwei Weltcup-Cracks. Ebenfalls nicht ins Ziel schafft es Junioren-Weltmeister Giuliano Fux. Noch ist offen, wann die Entscheidung beginnt – sie dürfte aber zügig nach dem 2. Lauf der Frauen, der um 12.15 Uhr beginnt, über die Bühne gehen.