Halbzeit-Fazit
Reto Mächler hat erst ein Weltcuprennen bestritten, die erprobteren Athleten hält er aber souverän in Schach. Zur Halbzeit ist der gestrige Zweitplatzierte auf Titelkurs. Sein Vorsprung auf Joel Lütolf beträgt allerdings nur eine Zehntelssekunde. Dahinter folgt Titelverteidiger Marc Rochat, Daniel Yule ist aktuell Vierter. Neun der ersten 30 Athleten scheiden aus, darunter mit Matthias Iten und Sandro Simonet auch zwei Weltcup-Cracks. Ebenfalls nicht ins Ziel schafft es Junioren-Weltmeister Giuliano Fux. Noch ist offen, wann die Entscheidung beginnt – sie dürfte aber zügig nach dem 2. Lauf der Frauen, der um 12.15 Uhr beginnt, über die Bühne gehen.
Zwischenrangliste
30 Simone Santoro
Simone Santoro schliesst die Top 30 ab. Er handelt sich einen grossen Rückstand ein. 4,59 Sekunden verliert er und reiht sich an 19. Position ein.
29 Gian Brigger
Und weiter gehts mit den Ausfällen. Gian Brigger ist der nächste Athlet, der das Ziel nicht erreicht.
28 David Murer
Die Ausfälle häufen sich. Nun erwischts auch David Murer.
27 Alec Hirsch
Nächster Ausfall. Alec Hirsch rutscht weg und kann sich nicht mehr im Rennen halten.
26 Josua Künzi
Es ist ein Krampf für Josua Künzi, der viel Zeit kostet. Mit 4,30 Sekunden Rückstand lässt er nur einen Athleten hinter sich.
25 Yanis Häusermann
Der Auftritt von Yanis Häusermann ist kurz. Er scheidet aus.
24 Loïc Chable
Loïc Chable braucht eine Rettungstag, um im Rennen zu bleiben. Er schaffts, verliert aber viel Zeit. Mit über fünf Sekunden Rückstand reiht er sich am Ende ein.
23 Aurelio Wyrsch
Etwas mehr Zeit büsst Aurelio Wyrsch ein. Der Fünfte des gestrigen Riesenslaloms übernimmt mit 4,17 Sekunden Rückstand den 16. Platz.