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SM-Slalom der Männer
Mächler hält die Weltcup-Cracks in Schach

An der Schweizer Meisterschaft steht die letzte Entscheidung bei den Männern auf dem Programm. Wer schnappt sich den Titel im Slalom? Hier im Ticker und Stream verpasst du nichts.
Publiziert: 10:51 Uhr
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Aktualisiert: vor 24 Minuten
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vor 24 Minuten
An diese Zeit von Reto Mächler kommt keiner heran
0:49
Beim 1. SM-Slalom-Lauf:An diese Zeit von Reto Mächler kommt keiner heran
09:23 Uhr
vor 25 Minuten

Halbzeit-Fazit

Reto Mächler hat erst ein Weltcuprennen bestritten, die erprobteren Athleten hält er aber souverän in Schach. Zur Halbzeit ist der gestrige Zweitplatzierte auf Titelkurs. Sein Vorsprung auf Joel Lütolf beträgt allerdings nur eine Zehntelssekunde. Dahinter folgt Titelverteidiger Marc Rochat, Daniel Yule ist aktuell Vierter. Neun der ersten 30 Athleten scheiden aus, darunter mit Matthias Iten und Sandro Simonet auch zwei Weltcup-Cracks. Ebenfalls nicht ins Ziel schafft es Junioren-Weltmeister Giuliano Fux. Noch ist offen, wann die Entscheidung beginnt – sie dürfte aber zügig nach dem 2. Lauf der Frauen, der um 12.15 Uhr beginnt, über die Bühne gehen.

vor 29 Minuten

Zwischenrangliste

vor 30 Minuten

30 Simone Santoro

Simone Santoro schliesst die Top 30 ab. Er handelt sich einen grossen Rückstand ein. 4,59 Sekunden verliert er und reiht sich an 19. Position ein.

vor 30 Minuten

29 Gian Brigger

Und weiter gehts mit den Ausfällen. Gian Brigger ist der nächste Athlet, der das Ziel nicht erreicht.

vor 31 Minuten

28 David Murer

Die Ausfälle häufen sich. Nun erwischts auch David Murer.

vor 31 Minuten

27 Alec Hirsch

Nächster Ausfall. Alec Hirsch rutscht weg und kann sich nicht mehr im Rennen halten.

vor 32 Minuten

26 Josua Künzi

Es ist ein Krampf für Josua Künzi, der viel Zeit kostet. Mit 4,30 Sekunden Rückstand lässt er nur einen Athleten hinter sich.

vor 32 Minuten

25 Yanis Häusermann

Der Auftritt von Yanis Häusermann ist kurz. Er scheidet aus.

vor 32 Minuten

24 Loïc Chable

Loïc Chable braucht eine Rettungstag, um im Rennen zu bleiben. Er schaffts, verliert aber viel Zeit. Mit über fünf Sekunden Rückstand reiht er sich am Ende ein.

vor 33 Minuten

23 Aurelio Wyrsch

Etwas mehr Zeit büsst Aurelio Wyrsch ein. Der Fünfte des gestrigen Riesenslaloms übernimmt mit 4,17 Sekunden Rückstand den 16. Platz.

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