Der nächste Skirennfahrer ist unter der Haube. Istok Rodes hat seine langjährige Partnerin Bruna Jurisic am Wochenende geheiratet.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Im Skizirkus reiht sich diesen Sommer eine Hochzeit an die andere. Loïc Meillard (29), Filip Zubcic (33), Clément Noël (29) oder Miha Hrobat (31) – sie alle haben seit dem Saisonende Ja gesagt. Nun kommt ein weiterer frischverheirateter Skirennfahrer dazu. Am Wochenende haben auch bei Istok Rodes (30) die Hochzeitsglocken geläutet. Der Kroate hat seine langjährige Partnerin Bruna Jurisic geheiratet.

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Einblicke in die Feier gewährt zunächst Tamara Zubcic, die Schwester von Rodes' kroatischem Teamkollegen Filip Zubcic. Sie teilt erste Bilder der Hochzeit auf ihrem Instagram-Account. Wenig später lässt auch das Brautpaar selbst seine Follower an der rauschenden Party teilhaben.

Während Rodes einen klassischen schwarzen Smoking trägt, glänzt seine Braut in einem schulterfreien weissen Kleid mit langem Schleier im Haar. Als die beiden Frischvermählten die Kirche verlassen, werden sie von Familie und Freunden mit Pyros empfangen.

Danach gehts mit der Limousine zur Location, wo gefeiert wird. Eine Hochzeitstorte und der erste Tanz als Ehepaar darf dabei auch nicht fehlen. Unter den Gästen ist neben Zubcic auch Rodes' Teamkollege Samuel Kolega (27).

WM-Gold bei den Junioren

Istok Rodes ist Slalom-Spezialist. 2016 gewann er in dieser Disziplin als erster Kroate an der Junioren-Weltmeisterschaft die Goldmedaille. Im Weltcup wartet der Kroate noch auf seinen ersten Podestplatz. In bisher 95 Rennen ist er fünfmal in die Top 10 gefahren. Seine Bestresultate sind zwei siebte Plätze (2018 in Madonna di Campiglio und 2019 in Zagreb).