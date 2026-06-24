Italienischer Speed-Star lüftet sein Liebes-Geheimnis

Christof Innerhofer schwebt auf Wolke sieben. Nachdem er Anfang Jahr verraten hat, dass es eine neue Frau an seiner Seite gibt, lüftet er nun das Geheimnis. Er zeigt erstmals seine Freundin, ein österreichisches Model.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Christof Innerhofer liebt das österreichische Model Melanie Gattringer

Der italienische Speed-Star zeigt seine Freundin erstmals

Die beiden posten ein süsses Love-Trend-Video auf Instagram

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Im Januar hat Christof Innerhofer (41) gegenüber Blick verraten, dass er frisch verliebt ist. Ein Model aus Österreich hat dem italienischen Speed-Star den Kopf verdreht. Mehr hat er damals noch nicht preisgegeben – aber versprochen: «Es wird der Tag kommen, wo ich den Namen und ein Foto von meiner wunderbaren Freundin veröffentlichen werde.»

Nun hat Innerhofer sein Versprechen eingelöst. Vor zwei Wochen postete der Super-G-Weltmeister von 2011 in seiner Instagram-Story ein Bild mit seiner Herzdame – auch wenn man sie nur von hinten sieht. Der Anlass: ihr Geburtstag. Er wünscht ihr alles Gute und meint: «Ich kann es kaum erwarten, all das zu erleben, was vor uns liegt.» Den Namen seiner Freundin hat er aber weiterhin nicht verraten. Doch jetzt ist auch dieses Geheimnis gelüftet. Sie heisst Melanie Gattringer und ist 32 Jahre alt. Denn nun hat sie den Spiess umgedreht.

Das Paar war am Wochenende wohl auf einer Hochzeit. Aus diesem Anlass ist Gattringer dem «Love-Trend» gefolgt. Dabei wird der Partner mehrfach heimlich gefilmt und jedes Mal einer der Buchstaben L, O, V und E mit der Hand geformt. Innerhofer ist sichtlich irritiert, strahlt seine Freundin aber jedes Mal verliebt an. Das Resultat hat Gattringer auf Instagram gepostet. «Wenn deine Freundin einen Plan hat und du keine Ahnung hast, worum es eigentlich geht», schreibt Innerhofer dazu in seiner Story. Und fügt an: «Bis dir klar wird, dass es nur um die Liebe ging.» Dabei lässt er es sich nicht nehmen, unter dem Video eine Liebeserklärung zu hinterlassen. «So glücklich, dich zu haben.»

Sie ist eine ehemalige Miss

Gattringer hat ihre Modelkarriere mit 14 Jahren lanciert. 2014 wurde sie zur Miss Mühlviertel gewählt, hat danach bei der Miss-Oberösterreich-Wahl Platz 2 und bei der Miss-Austria-Wahl Platz 4 belegt. Sie läuft auf Modeschauen, hat schon mehrere bekannte Marken repräsentiert und stand einst beim Formel-1-GP in Spielberg (Ö) als Grid-Girl neben den Rennboliden.

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Nun hat sie einen Mann an ihrer Seite, der das Tempo ebenfalls liebt. Und noch nicht genug davon hat. Denn Innerhofer wird nächsten Winter seine 21. Weltcup-Saison bestreiten. Nach dem Rücktritt des Franzosen Adrien Théaux (41) ist er mit Abstand der älteste Athlet im Ski-Zirkus. Dass er immer noch vorne mitfahren kann, hat er letzte Saison mit drei Top-10-Klassierungen bewiesen.