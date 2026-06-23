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Wegen Drogenbesitzes
Ex-Ski-Star Miller wurde verhaftet

Ungemach für Bode Miller. Wie ein amerikanisches Portal berichtet, wurde er verhaftet.
Publiziert: vor 19 Minuten
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Unschöne Erfahrung für Bode Miller.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Bode Miller wurde in den USA verhaftet
  • Ihm wird der Besitz von Betäubungsmitteln und Drogenutensilien vorgeworfen
  • Gegen Kaution frei gekommen, aber Vorverhandlung angesetzt
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Während seiner Karriere galt Bode Miller (48) als Bad Boy des Skirennsports. Nun hat er Ärger mit dem Gesetz. Wie TMZ Sports berichtet, wurde er Anfang Juni wegen Drogenbesitzes in den USA verhaftet. Aus den Gerichtsakten, die dem US-Portal vorliegen, geht hervor, dass der Amerikaner wegen zweier Vergehen angeklagt wurde. Ihm wird sowohl der Besitz von Betäubungsmitteln als auch derjenige von Drogenutensilien vorgeworfen.

Gegen eine Kaution in der Höhe von 5000 US-Dollar (umgerechnet rund 4050 Franken) wurde Miller wieder freigelassen. Aus den Akten geht gemäss TMZ Sports zudem hervor, dass sich die Ski-Legende in beiden Anklagepunkten für nicht schuldig erklärt hat. Damit ist der Fall allerdings noch nicht abgeschlossen. Eine Vorverhandlung vor Gericht ist für den 29. Juli angesetzt.

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Der Juni ist seit einigen Jahren ein schwieriger Monat für Miller und seine Frau, die ehemalige Beachvolleyballerin Morgan Beck Miller (39). Am 11. Juni 2018 kam ihre 19 Monate alte Tochter Emeline bei einem tragischen Unfall ums Leben. Sie fiel in den Swimmingpool der Nachbarn und ertrank. Ob es reiner Zufall ist, dass Millers Verhaftung kurz vor Emelines Todestag passierte, ist unklar.

Während seiner Karriere bestritt Miller 438 Weltcuprennen und feierte 33 Siege. An Olympischen Spielen fuhr er zu sechs Medaillen (darunter 2010 Gold in der Super-Kombi) und holte viermal WM-Gold. Daneben gewann er zweimal den Gesamtweltcup und insgesamt sechs kleine Kristallkugeln. Seine beeindruckende Karriere beendete er im Oktober 2017.

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