Adelboden-Sieger kehrt als Trainer in die Schweiz zurück

Cyprien Richard kehrt in die Schweiz zurück
Cyprien Richard, 2011 Sieger des Riesenslaloms von Adelboden, kehrt an alte Wirkungsstätte zurück: Wie das Portal «Skinews» berichtet, wird der 47-jährige Franzose Trainer im Nationalen Leistungszentrum West von Swiss-Ski in Brig. Dort ist er zwischen 2019 und 2025 schon einmal sechs Jahre lang tätig gewesen, ehe er im vergangenen Sommer als Technikerinnen-Trainer beim französischen Skiverband angeheuert hat. Nach nur einer Saison kehrt er seinem Heimatland nun aber schon wieder den Rücken und wird erneut für den Schweizer Verband arbeiten.
Alexis Monney erfolgreich an der Hand operiert
Wie Swiss-Ski mitteilt, wurde Alexis Monney (26) am Mittwoch erfolgreich operiert.
Der Freiburger stürzte während den Schweizer Meisterschaften in St. Moritz und verletzte sich dabei an der rechten Hand. Nach medizinischen Untersuchungen in der Klinik Hirslanden wurde ein Bruch des Mondbeins im rechten Handgelenk diagnostiziert.
Laut Swiss-Ski muss er in den kommenden zwei Monaten eine Schiene tragen. Im Hinblick auf die kommende Wintersaison dürfte er für den Aufbau im Sommer jedoch wieder voll einsatzbereit sein.
Bösch beendet Ski-Karriere zum zweiten Mal
«Das Ende. Dieses Mal fühlt es sich richtig an», schreibt Alessia Bösch (22) und beendet ihre Ski-Karriere – zum zweiten Mal. Schon 2021 hat die damals 18-Jährige verkündet, dem Skisport den Rücken zuzukehren, 2024 erfolgte das Comeback. Bösch fuhr danach vornehmlich in FIS-Rennen, einen Sieg gab es aber nie. Nach dem Riesenslalom an den Schweizer Meisterschaften am Sonntag, wo sie im 2. Lauf ausschied, ist endgültig Schluss. «Ich habe alles gegeben, meine Grenzen verschoben und um meinen Traum gekämpft. Aber vielleicht soll es einfach nicht sein.» Die letzten zwei Jahre seien die besten ihres Lebens gewesen: «Ich bin dankbar für alles.»
Jared Goldberg beendet seine Karriere
«Amerikanischer Abfahrer meldet sich ab»: Mit diesen Worten verkündet Jared Goldberg (34) auf Instagram das Ende seiner Karriere. Diesen Schritt vollzieht er nach einer enttäuschenden Saison, in der er einzig beim Heim-Weltcup in Beaver Creek als 25. in die Punkte fuhr.
Das ist in der Vorsaison noch anders gewesen: Beim Super-G von Gröden schaffte er es im Dezember 2024 mit der Startnummer 26 als Zweiter überraschend auf das Weltcup-Podest – zum einzigen Mal in seiner Karriere, wobei er 2023 mit Rang vier auf der Streif nur knapp daneben landete. Während seiner 14 Saisons im Weltcup holte er fünf weitere Top-Ten-Plätze heraus. Neben fünf WM-Teilnahmen war er auch zweimal Teil des US-Teams an Olympischen Spielen.
Johannes Zöchling wird neuer Trainer der österreichischen Frauen
Der österreichische Skiverband hat einen Nachfolger für den abtretenden Roland Assinger (52) gefunden: Ab Mai wird Johannes Zöchling (46) das Amt des Frauen-Cheftrainers übernehmen, wie der ÖSV in einer Mitteilung schreibt. Der Niederösterreicher kehrt vom norwegischen Verband, wo er zuletzt für die Technikerinnen zuständig gewesen ist, in sein Heimatland zurück. Zuvor ist er beim ÖSV schon 14 Jahre lang in verschiedenen Trainer-Funktionen tätig gewesen.
Grob Schnellste im zweiten SM-Training
Im letzten Abfahrtstraining an den Schweizer Meisterschaften in St. Moritz können sich Stefanie Grob und Delia Durrer deutlich von der Konkurrenz absetzen. Die beiden Weltcup-Fahrerinnen nehmen den übrigen Athletinnen auf der Corviglia mehr als eine Sekunde ab, wobei Grob noch einmal etwas schneller fährt als Durrer. Janine Schmitt, in Abwesenheit von Corinne Suter und Malorie Blanc die bestklassierte aller SM-Teilnehmerinnen in der Weltcup-Wertung, holt sich als Fünfte ebenfalls ein gutes Gefühl für das Rennen vom Donnerstag. Dieses wird wie alle SM-Wettkämpfe live im Blick-Stream zu sehen sein.
Manser überrascht Weltcup-Athleten im zweiten Training
Sandro Manser stellt beim zweiten und letzten Abfahrtstraining an den Schweizer Meisterschaften in St. Moritz die Bestzeit auf. Der 20-jährige Innerschweizer findet vor allem im unteren Teil eine schnellere Linie als alle seine Konkurrenten. Dass ihnen die Corviglia-Strecke liegt, zeigen auch die Weltcup-Athleten Alessio Miggiano und Arnaud Boisset, die die zweit- und drittbesten Marken aufstellen. Stefan Rogentin wird Achter. Marco Odermatt, Gewinner der kleinen Kristallkugel im Abfahrtsweltcup verzichtet ebenso auf die nationalen Wettkämpfe wie Olympiasieger Franjo von Allmen. Alle Rennen der Schweizer Meisterschaften werden ab Donnerstag bei Blick live im Stream zu sehen sein.
Seger verkündet Karrierenende
In Kanadas Ski-Team kommt es zu einem Rücktritt. Wie Riley Seger (28) in einem Instagram-Post schreibt, beendet der Speed-Spezialist wenige Tage nach seinen Einsätzen an den kanadischen Meisterschaften seine Karriere.
«Die Saison ist vorbei und es ist Zeit, Goodbye zu sagen. Es war mir eine Ehre, Kanada auf der internationalen Bühne zu vertreten. Ich fühle mich jetzt aber bereit, weiterzuziehen und das nächste Kapitel in meinem Leben zu beginnen», verkündet der jüngere Bruder von Brodie Seger (30), der ebenfalls für Kanada Speed-Rennen bestreitet, seinen Abschied aus dem Skirennsport.
Seger gab sein Weltcup-Debüt 2019 beim Riesenslalom im Ötztal (Ö) und bestritt während sieben Saisons insgesamt 49 Rennen auf höchster Stufe – ein 50. Jubiläums-Rennen wird nun nicht mehr dazukommen. Beim Super-G von Aspen (USA) im März 2023 fuhr Seger mit dem zehnten Rang sein Karriere-Bestresultat ein. Es war das erste und einzige Mal, dass sich der 28-Jährige in den Top Ten klassierte. Im Vorwinter erzielte Seger an der WM in Saalbach im Super-G mit Rang 20 sein Bestergebnis an einem Grossanlass.
Shiffrin zerstört Kristallkugel
Mikaela Shiffrin (31) hat in dieser Saison einmal mehr gezeigt, warum sie zur dominierenden Figur im Skisport zählt: Die US-Amerikanerin sicherte sich sowohl den Slalom- als auch den Gesamtweltcup und glänzte bei den Olympischen Spielen in Mailand-Cortina mit Gold.
Grund genug zum Feiern – doch dabei passiert ein Missgeschick: Eine ihrer Kristallkugeln zerbrach. Auf Social Media postet Shiffrin ein Bild der beiden Kugeln: eine intakt, die andere in zwei Teile zerbrochen. Dazu schreibt sie «Ups. Leider kein Aprilscherz.» In den Kommentaren erklärt Shiffrin: «Ich habe eine Champagnerflasche geöffnet und der Korken hat die Kugel getroffen, sodass die Trophäe vom Tisch fiel.»
Auch Marco Odermatt zerstörte vor einem Jahr eine seiner Kristallkugeln: Dem Schweizer zerbrach die Trophäe noch bei der Übergabe in Sun Valley.
Kristoffersen wechselt Skimarke
Henrik Kristoffersen (31) kehrt der Marke seines langjährigen Konkurrenten Marcel Hirscher (37) den Rücken zu. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Skiherstellers vom Dienstag hervor.
«Ich bin dem Team von Van-Deer-Red Bull Sports dankbar für alles, was wir in diesen vier Jahren miteinander erreicht haben», wird der Norweger zitiert. «Die Entscheidung, die Zusammenarbeit jetzt zu beenden, ist uns nicht leicht gefallen. Aber wir sind gemeinsam zur Überzeugung gelangt, dass es die richtige Entscheidung ist, weil sie uns allen neue Impulse und Perspektiven ermöglicht.»
Nach 19 Jahren auf Rossignol war Kristoffersen seit der Saison 2022/23 auf den österreichischen Brettern unterwegs. Gleich in der ersten Saison holte er an der WM in Courchevel-Méribel Slalom-Gold. In der Saison 2024/25 gewann er die kleine Kristallkugel in der Slalomwertung.