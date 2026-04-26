Adelboden-Sieger kehrt als Trainer in die Schweiz zurück

Seger verkündet Karrierenende

In Kanadas Ski-Team kommt es zu einem Rücktritt. Wie Riley Seger (28) in einem Instagram-Post schreibt, beendet der Speed-Spezialist wenige Tage nach seinen Einsätzen an den kanadischen Meisterschaften seine Karriere.



«Die Saison ist vorbei und es ist Zeit, Goodbye zu sagen. Es war mir eine Ehre, Kanada auf der internationalen Bühne zu vertreten. Ich fühle mich jetzt aber bereit, weiterzuziehen und das nächste Kapitel in meinem Leben zu beginnen», verkündet der jüngere Bruder von Brodie Seger (30), der ebenfalls für Kanada Speed-Rennen bestreitet, seinen Abschied aus dem Skirennsport.

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Seger gab sein Weltcup-Debüt 2019 beim Riesenslalom im Ötztal (Ö) und bestritt während sieben Saisons insgesamt 49 Rennen auf höchster Stufe – ein 50. Jubiläums-Rennen wird nun nicht mehr dazukommen. Beim Super-G von Aspen (USA) im März 2023 fuhr Seger mit dem zehnten Rang sein Karriere-Bestresultat ein. Es war das erste und einzige Mal, dass sich der 28-Jährige in den Top Ten klassierte. Im Vorwinter erzielte Seger an der WM in Saalbach im Super-G mit Rang 20 sein Bestergebnis an einem Grossanlass.



