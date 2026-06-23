Erneute Baby-Freuden bei Ex-Slalom-Crack

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mattias Hargin und Lovisa Falkenberg werden zum zweiten Mal Eltern

Diese schönen Neuigkeiten teilen der Ex-Slalom-Crack und seine Verlobte auf Instagram

Die beiden sind seit 2022 verlobt und haben einen anderthalbjährigen Sohn

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Die schwedische Ski-Familie erhält Zuwachs. «Diesen September wächst unsere Familie» – mit diesem Satz teilen Mattias Hargin (40) und seine Verlobte Lovisa Falkenberg auf Social Media mit, dass sie erneut Eltern werden. Dazu posten sie ein Familienfoto, das die beiden mit ihrem anderthalbjährigen Söhnchen Oliver zeigt.

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Gratulationen lassen nicht lange auf sich warten. Hargins ehemalige Teamkollegin Anna Swenn-Larsson schreibt: «Oh, herzlichen Glückwunsch!» Auch Maria Pietilä-Holmner, Manuela Mölgg oder Alexis Pinturault freuen sich über die schönen Neuigkeiten.

Kitzbühel-Sieg und schwerer Schicksalsschlag

Hargin ist ehemaliger Slalom-Spezialist. Er stand bei 139 Weltcuprennen – davon waren 128 Slaloms – am Start, ehe er im März 2019 die Ski an den Nagel hängte. Seinen grössten Erfolg feierte er 2015, als er den Slalom von Kitzbühel (Ö) gewann. Es sollte sein einziger Weltcupsieg bleiben. Daneben gewann er im Team-Wettbewerb einmal Silber und zweimal Bronze an Weltmeisterschaften.

Privat musste Hargin vor zehn Jahren einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Seine Frau, die Freeriderin Matilda Rapaport, wurde während Dreharbeiten von einer Lawine verschüttet. Die Ärzte kämpften während zwei Tagen, in denen sie im Koma lag, um ihr Leben – vergeblich. Mit nur 30 Jahren verstarb sie. Besonders tragisch: Erst knapp drei Monate vor dem Unglück hatten Hargin und Rapaport nach zwölf Jahren Beziehung geheiratet.

Trotz riesengrosser Trauer hat Hargin seine Karriere für drei weitere Jahre fortgesetzt. Und in Lovisa Falkenberg ein zweites Mal die grosse Liebe gefunden. Die beiden sind seit 2022 verlobt. Ob sie inzwischen geheiratet haben, ist nicht bekannt. Nun werden sie schon bald zweifache Eltern sein.