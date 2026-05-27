Olympiasieger Meillard ist Papi geworden

Loïc Meillard und seine Frau Zoé Chastan schwelgen im Babyglück. Die beiden verkünden die frohe Botschaft auf Social Media.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Loïc Meillard und Zoé Chastan sind erstmals Eltern geworden

Die beiden verkünden die Geburt ihrer Tochter auf Social Media

Zahlreiche Glückwünsche aus dem Ski-Zirkus erreichen die frischgebackenen Eltern

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Die Schweizer Ski-Familie hat Zuwachs bekommen. Slalom-Olympiasieger Loïc Meillard (29) und seine Frau Zoé Chastan sind erstmals Eltern geworden. «Willkommen zu Hause, kleines Mädchen», teilt das Paar die freudigen Nachrichten auf Social Media.

Dazu veröffentlicht es einen süssen Schnappschuss, auf dem Meillard das Füsschen seiner Tochter in seiner Hand hält. Mehr Details zum Nachwuchs gibt es nicht. Weder den Namen noch, wann genau die Kleine das Licht der Welt erblickt hat, verraten die frischgebackenen Eltern.

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Glückwünsche aus dem Ski-Weltcup lassen nicht lange auf sich warten. «Herzlichen Glückwunsch euch beiden», kommentiert etwa die österreichische Riesenslalom-Kugelgewinnerin Julia Scheib. Auch Camille Rast, Giovanni Franzoni oder Federica Brignone schliessen sich an. Tonje Kristoffersen lässt ebenfalls Gratulationen unter dem Beitrag. Die Ehefrau von Meillards Kumpel und Konkurrent Henrik Kristoffersen ist selber mit ihrem zweiten Kind schwanger.

Ein Highlight nach dem anderen

Die Geburt seiner Tochter ist in diesem Jahr ein weiteres Highlight für Loïc Meillard. Ein Jahr nach dem Weltmeistertitel hat er Mitte Februar auch Olympiagold im Slalom gewonnen. Unmittelbar nach diesem Triumph verkündete er strahlend, dass er schon bald Papi wird.

Ende April folgte schon der nächste Höhepunkt. Meillard und Chastan haben im Wallis geheiratet. Und nun sind sie zu dritt. Auf die damit verbundenen Emotionen freute sich Meillard schon nach dem letzten Saisonrennen. Denn: «Eine Familie zu gründen, ist wunderschön.»