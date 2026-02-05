Ex-Ski-Ass verkündet süsse Neuigkeiten

Die norwegische Ski-Familie bekommt Zuwachs. Die einstige Technik-Spezialistin Nina Haver-Loeseth ist zum dritten Mal schwanger. Das verkündet sie auf Instagram.

In den nächsten zwei Wochen kämpfen die Ski-Stars um Olympia-Medaillen. Eine ehemalige Fahrerin hingegen freut sich über ihr ganz privates Glück.

Nina Haver-Loeseth (36) macht auf Instagram öffentlich, dass sie erneut schwanger ist. «Baby Nummer 3 kommt im Sommer», schreibt die Norwegerin zu einem Foto, auf dem sie stolz ihren wachsenden Babybauch präsentiert.

Sie und ihr Mann Herman Haver Mathiesen sind seit bald 21 Jahren ein Paar. Angefangen hat einst alles mit einer Notlüge, wie Haver-Loeseth letzten Mai anlässlich ihres Jahrestages verriet. «20 Jahre, seit du deinen Freunden und deiner Familie eine Notlüge über das Alter einer der Loeseth-Schwestern erzählt hast, die du in Alesund kennengelernt hast.» Der Hintergrund: Damals war Haver-Loeseth erst süsse 16 Jahre alt – und der Altersunterschied von fünf Jahren sollte offenbar verschwiegen werden.

Ihrer Liebe tat dies keinen Abbruch. 2017 haben die beiden geheiratet und sind Eltern der beiden Söhne Henry (4) und Otto (2). Bald gibts weiteren Zuwachs.

Holdener unter den Gratulanten

Gratulationen aus dem Ski-Zirkus lassen nicht lange auf sich warten. «Oh wow, Glückwunsch», schreibt etwa Wendy Holdener unter das Foto. Ihr schliessen sich Ex-Fahrerinnen wie Ragnhild Mowinckel, Frida Hansdotter oder Maria Tviberg an.

Während ihrer Karriere war Haver-Loeseth auf die technischen Disziplinen Slalom und Riesenslalom spezialisiert. Sie bestritt 168 Weltcuprennen und fuhr insgesamt achtmal aufs Podest – davon zweimal als Siegerin (2016 ein Slalom und 2018 ein City-Event). Zudem gewann sie mit Norwegen bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang (Südkorea) die Bronzemedaille im Teamwettbewerb. Im März 2020 beendete Haver-Loeseth, die immer wieder von Verletzungen ausgebremst wurde, ihre Karriere.