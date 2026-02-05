DE
FR
Abonnieren

«Baby Nummer 3 kommt im Sommer»
Ex-Ski-Ass verkündet süsse Neuigkeiten

Die norwegische Ski-Familie bekommt Zuwachs. Die einstige Technik-Spezialistin Nina Haver-Loeseth ist zum dritten Mal schwanger. Das verkündet sie auf Instagram.
Publiziert: vor 36 Minuten
Kommentieren
1/5
Nina Haver-Loeseth hat allen Grund zum Strahlen.
Foto: Johann Groder/freshfocus

Darum gehts

  • Nina Haver-Loeseth verkündet auf Instagram ihre dritte Schwangerschaft
  • Sie und ihr Mann Herman sind seit bald 21 Jahren ein Paar
  • Haver-Loeseth beendete ihre Karriere 2020 nach 168 Weltcuprennen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

In den nächsten zwei Wochen kämpfen die Ski-Stars um Olympia-Medaillen. Eine ehemalige Fahrerin hingegen freut sich über ihr ganz privates Glück. 

Nina Haver-Loeseth (36) macht auf Instagram öffentlich, dass sie erneut schwanger ist. «Baby Nummer 3 kommt im Sommer», schreibt die Norwegerin zu einem Foto, auf dem sie stolz ihren wachsenden Babybauch präsentiert.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Sie und ihr Mann Herman Haver Mathiesen sind seit bald 21 Jahren ein Paar. Angefangen hat einst alles mit einer Notlüge, wie Haver-Loeseth letzten Mai anlässlich ihres Jahrestages verriet. «20 Jahre, seit du deinen Freunden und deiner Familie eine Notlüge über das Alter einer der Loeseth-Schwestern erzählt hast, die du in Alesund kennengelernt hast.» Der Hintergrund: Damals war Haver-Loeseth erst süsse 16 Jahre alt – und der Altersunterschied von fünf Jahren sollte offenbar verschwiegen werden.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Ihrer Liebe tat dies keinen Abbruch. 2017 haben die beiden geheiratet und sind Eltern der beiden Söhne Henry (4) und Otto (2). Bald gibts weiteren Zuwachs.

Holdener unter den Gratulanten

Gratulationen aus dem Ski-Zirkus lassen nicht lange auf sich warten. «Oh wow, Glückwunsch», schreibt etwa Wendy Holdener unter das Foto. Ihr schliessen sich Ex-Fahrerinnen wie Ragnhild Mowinckel, Frida Hansdotter oder Maria Tviberg an.

Mehr Ski-Babys
Ex-Vize-Weltmeister freut sich über erneutes Baby-Glück
Zwei Jahre nach Rücktritt
Ex-Vize-Weltmeister freut sich über erneutes Baby-Glück
Slalom-Ass hat trotz verkorkster Saison Grund zur Freude
Baby-Glück
Slalom-Ass hat trotz verkorkster Saison Grund zur Freude
Norwegischer Skistar verkündet Baby-News
Nach Pisten-Ärger in Wengen
Norwegischer Skistar verkündet Baby-News
Ex-Skifahrerin erlebt heftige Komplikationen nach Geburt
Sie ist jetzt Dreifach-Mama
Ex-Skifahrerin erlebt heftige Komplikationen nach Geburt

Während ihrer Karriere war Haver-Loeseth auf die technischen Disziplinen Slalom und Riesenslalom spezialisiert. Sie bestritt 168 Weltcuprennen und fuhr insgesamt achtmal aufs Podest – davon zweimal als Siegerin (2016 ein Slalom und 2018 ein City-Event). Zudem gewann sie mit Norwegen bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang (Südkorea) die Bronzemedaille im Teamwettbewerb. Im März 2020 beendete Haver-Loeseth, die immer wieder von Verletzungen ausgebremst wurde, ihre Karriere.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen