Norwegischer Skistar verkündet Baby-News

Am Sonntag hat Henrik Kristoffersen (31) in Wengen BE erst über den Zustand der Piste geschimpft und dann mit dem Ärger im Bauch als Slalom-Dritter den 100. Podestplatz seiner Karriere eingefahren. Ob ihn dazu auch sein süsses Geheimnis beflügelt hat?

Denn am Tag, nachdem er die magische Marke geknackt hat, verkünden der norwegische Skistar und seine Frau Tonje auf Social Media schöne Neuigkeiten. Sie werden erneut Eltern. «Grosser Bruder lädt», schreiben sie zu mehreren Fotos auf Instagram.

Eines zeigt Sohn Emil Henrik (2), der liebevoll den Babybauch seiner Mama streichelt. Wie sie weiter verraten, freuen sie sich auf eine Tochter. «Kleine Schwester ist unterwegs.»

Glückwünsche aus dem Ski-Zirkus lassen nicht lange auf sich warten. Lara Colturi, Kjetil Jansrud oder Anna Veith – sie alle freuen sich mit Familie Kristoffersen mit.

Traumhochzeit letzten Sommer

Es ist nicht das erste Mal, dass Kristoffersen nach dem Renn-Wochenende in der Schweiz mit schönen Nachrichten verzückt. Vor zwei Jahren verkündete er die Verlobung mit seiner Jugendliebe Tonje ebenfalls nach einem Podestplatz im Wengen-Slalom. «Die beste Freundin und Mutter unseres Kindes wird die beste Ehefrau, die ich mir je vorstellen kann», schwärmte er damals.

Die beiden kennen sich seit der Schulzeit, gefunkt hat es aber erst 2016. Seither gehen sie gemeinsam durchs Leben. Noch vor der Verlobung hat Emil Henrik im Sommer 2023 das Licht der Welt erblickt. Letzten Sommer folgte dann die romantische Traumhochzeit in ihrer Wahlheimat Salzburg (Ö).

