Meillard startet direkt nach Dreifach-Sieger

Drei Männer, drei verschiedene Ausgangspositionen. Für den DSV sind heute Linus Strasser, Sebastian Holzmann und Anton Tremmel unterwegs. Strasser (9) noch immer nach der Form, in der er im vergangenen Winter so viele Top-Ten-Platzierungen eingefahren hat. Sebastian Holzman will mit der Nummer 34 alles dafür tun, nach seiner Verletzung endlich wieder ran zu kommen und sich einen Startplatz unter den besten 30 zu erarbeiten. Dabei würde ihm das Erreichen des zweiten Durchgangs sehr helfen. Und Anton Tremmel? Der wartet mit Nummer 57 auf seinen Einsatz. Nach dem Weltcup in Adelboden war Tremmel noch beim Europacup in Crans Montana. Das Ergebnis waren allerdings insgesamt vier Rennen, in denen er ausgeschieden ist. Das soll heute anders laufen.
Guten Morgen und herzlich willkommen zum Slalom der Männer aus Wengen! Um zehn Uhr wird es mit Henrik Kristoffersen los gehen.
Swiss-Ski schickt insgesamt acht Athleten an den Start. Unsere heissesten Anwärter auf einen Platz auf dem Treppchen heissen Loïc Meillard, der die Nummer 2 trägt, und Tanguy Nef, der als 13. ins Rennen geht. Letztes Jahr landeten die beiden auf den Rängen 4 (Nef) und 5 (Meillard). Die letzten Schweizer Podestplätze gabs 2023 (2. Meillard) und 2022 (2. Daniel Yule). Deutlich erfolgreicher war der Mann, der das Rennen eröffnet. Henrik Kristoffersen stand mit Ausnahme von 2022 und 2019 in den letzten zehn Wengen-Slaloms immer auf dem Podest, dreimal hat er gewonnen.
2 Loïc Meillard
13 Tanguy Nef
20 Daniel Yule
33 Ramon Zenhäusern
36 Marc Rochat
40 Luca Aerni
44 Matthias Iten
66 Sandro Simonet
Zum Abschluss des Wengen-Wochenendes steht der Slalom auf dem Programm. Gibts erneut einen Schweizer Podestplatz? Der 1. Lauf beginnt um 10 Uhr, die Entscheidung mit den Top 30 fällt ab 13 Uhr.