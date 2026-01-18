Meillard startet direkt nach Dreifach-Sieger

Drei Deutsche am Start

Drei Männer, drei verschiedene Ausgangspositionen. Für den DSV sind heute Linus Strasser, Sebastian Holzmann und Anton Tremmel unterwegs. Strasser (9) noch immer nach der Form, in der er im vergangenen Winter so viele Top-Ten-Platzierungen eingefahren hat. Sebastian Holzman will mit der Nummer 34 alles dafür tun, nach seiner Verletzung endlich wieder ran zu kommen und sich einen Startplatz unter den besten 30 zu erarbeiten. Dabei würde ihm das Erreichen des zweiten Durchgangs sehr helfen. Und Anton Tremmel? Der wartet mit Nummer 57 auf seinen Einsatz. Nach dem Weltcup in Adelboden war Tremmel noch beim Europacup in Crans Montana. Das Ergebnis waren allerdings insgesamt vier Rennen, in denen er ausgeschieden ist. Das soll heute anders laufen.