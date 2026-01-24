Slalom-Ass hat trotz verkorkster Saison Grund zur Freude

Auf den Ski läufts Kristoffer Jakobsen in diesem Winter gar nicht. Dafür gibts aus seinem Privatleben schöne Neuigkeiten. Der schwedische Techniker wird zum zweiten Mal Papi.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Der schwedische Slalom-Spezialist Kristoffer Jakobsen (31) kommt in dieser Saison bisher überhaupt nicht auf Touren. Nach sieben Rennen steht er noch ohne Punkte da. Nur einmal hat sich Jakobsen für den zweiten Lauf qualifiziert und ist dort ausgeschieden. Das ist ihm viermal auch im ersten Lauf passiert, die anderen beiden Male hat er es zwar ins Ziel geschafft, aber mit einem zu grossen Rückstand.

Trotzdem hat Jakobsen Grund zur Freude. Wie er auf Instagram verrät, werden er und seine langjährige Partnerin Erica Hillrings erneut Eltern. «Ted ist total aufgeregt, ein grosser Bruder zu werden», schreibt das Paar. Dazu postet es süsse Schnappschüsse von Ted, der mit Ultraschallbildern spielt.

Zu den ersten Gratulanten gehört Jakobsens Konkurrent Albert Popov (28). «Wow, nicht nur auf dem Schnee bist du schnell, mein Freund», kommentiert der Bulgare mit einem Augenzwinkern. Der Grund: Ted ist noch nicht einmal ein Jahr alt, seinen ersten Geburtstag feiert er erst am 30. Januar.

Dieses Mal kein Dilemma

Immerhin stürzen die Vaterfreuden Jakobsen dieses Mal nicht ins Dilemma. Letztes Jahr befürchtete er, das Saison-Highlight zu verpassen, da der errechnete Geburtstermin just auf die Zeit der Weltmeisterschaft fiel.

Bis zur Geburt von Kind Nummer 2 dürfte es wohl noch etwas dauern. Ob Jakobsen trotz ausgebliebener Resultate an seinen dritten Olympischen Spielen teilnehmen darf, ist noch offen, Schweden hat die Selektion noch nicht bekanntgegeben. Am Sonntag hat er beim Slalom in Kitzbühel (Ö, 1. Lauf 10.30 Uhr) noch eine Chance, sich zu empfehlen.