Die Ski-Familie hat Zuwachs bekommen. Resi Stiegler und David Ketterer sind zum dritten Mal Eltern geworden. Die beiden offenbaren, dass es nach der Geburt zu Komplikationen gekommen ist.

Darum gehts Resi Stiegler und David Ketterer sind Eltern der kleinen Riva geworden

Nach der Geburt kam es bei der ehemaligen Technik-Spezialistin zu Komplikationen

«Die Mädchenbande wächst» – mit diesen Worten verkündeten die einstigen Technikspezialisten Resi Stiegler (40) und ihr Ehemann David Ketterer (32) im Sommer, dass sie ihr drittes Kind erwarten. Nun hat die kleine Schwester von Rosi (3) und Romi (1) das Licht der Welt erblickt.

«Willkommen in dieser grossen, schönen Welt, kleines Mädchen Riva», verrät die Amerikanerin auf Instagram den Namen, aber nicht das Geburtsdatum des jüngsten Familienmitglieds.

«Es gibt kein schöneres Gefühl auf der Welt, als wenn mein Baby meinen Körper hochkrabbelt, kurz nachdem man realisiert hat, dass man Leben geschaffen hat», so Stiegler weiter. Es gebe keine grössere Aufgabe und keinen grösseren Sinn, als diese Seelen zu beschützen. «Das ist das grösste Geschenk.»

Dankbar für alle, die Blut spenden

Ein Geschenk, das dieses Mal auch für einen grossen Schrecken gesorgt hat. Denn Stiegler verrät, dass bei der Geburt nicht alles reibungslos verlief. Acht Stunden danach habe sie eine massive Blutung gehabt «und alle lebensrettenden Massnahmen wurden auf die Probe gestellt». Ihr Dank gilt dem Ärzteteam, das sich um sie gekümmert hat. «Die Ärzte und das medizinische Personal leisteten unter den gegebenen Umständen fantastische Arbeit und das Timing war entscheidend», schreibt Stiegler. Und fügt an: «Nach dieser unfassbaren Erfahrung bin ich für immer dankbar.»

Das Ganze habe ihr einmal mehr klar gemacht, wie wild und vergänglich das Leben sei. Inzwischen ist die Familie zu Hause vereint. Aufgrund der Komplikationen hat Stiegler Blut gebraucht, weshalb sie sich auch bei allen bedankt, die Blut spenden. Und verspricht: «Das ist etwas Neues, das wir dieses Jahr ebenfalls tun werden.»

Rücktritt im März 2021

Stiegler beendete ihre Karriere im März 2021. Nach 178 Weltcuprennen und 25 Top-Ten-Klassierungen (1 Podestplatz) verabschiedete sie sich von der Skibühne. Wenige Monate später heirateten sie und Ketterer. Der Deutsche (45 Weltcuprennen) seinerseits erklärte 2023 seinen Rücktritt.

Doch der Skisport spielt in ihrem Leben weiter eine wichtige Rolle – und wird auch ihren Kindern schon früh nahegebracht. So bretterte etwa Tochter Rosi schon mit zwei Jahren gemeinsam mit ihrem Mami über die Piste.