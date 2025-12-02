Ex-Ski-Ass freut sich über verfrühtes Weihnachtsgeschenk

Die Ski-Familie hat Zuwachs bekommen. Stefan Hadalin ist Vater geworden. Die schönen Neuigkeiten teilt der einstige Vize-Weltmeister in der Kombination auf Instagram.

«Weihnachten ist dieses Jahr früh», schreibt Stefan Hadalin (30) auf Instagram zu einem Foto, das ihn übers ganze Gesicht strahlend zeigt. Den Grund dafür trägt der ehemalige slowenische Technik-Spezialist in einem Maxi-Cosi. Hadalin ist zum ersten Mal Vater geworden. Das Kind von ihm und seiner langjährigen Partnerin Katja Krivec hat am 28. November das Licht der Welt erblickt und trägt den Namen Fran.

«Gelassenheit, Zufriedenheit, Stolz, Dankbarkeit!», schreibt Hadalin weiter. Und fügt den Hashtag «proudmomanddad» an – stolze Mama und stolzer Papa. Glückwünsche aus dem Ski-Zirkus lassen nicht lange auf sich warten. Zu den ersten Gratulanten gehört sein Landsmann Miha Hrobat (30), der letzte Woche beim Super-G in Copper Mountain (USA) auf Rang 13 gefahren ist.

WM-Silber als Karriere-Highlight

Hadalin hat im Februar 2024 mit erst 28 Jahren aus gesundheitlichen Gründen einen Schlussstrich unter seine Ski-Karriere gezogen. «Leider bin ich trotz aller investierten Arbeit, Zeit und Hingabe an den Punkt gelangt, an dem ich einfach nicht mehr kann», schrieb er damals emotionale Zeilen auf Social Media. «Ich kann nicht mehr über die Signale, die mein Körper mir sendet, hinwegsehen. Ich kann den Druck nicht mehr ertragen, den der Wettkampf-Rhythmus im Spitzensport mit sich bringt.» Schon 2022 musste er die Saison wegen Burnout-Symptomen vorzeitig abbrechen.

Während seiner Karriere bestritt Hadalin 132 Weltcuprennen. Einmal stand er auf dem Podest: 2019 als Dritter in der Kombination von Bansko (Bul). In dieser Disziplin feierte er im selben Jahr seinen grössten Erfolg. An der Weltmeisterschaft in Are (Sd) gewann Hadalin Silber.