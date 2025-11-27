Schweizer Favoriten starten hintereinander

Copper Mountain ist wieder zurück im Weltcup

Im Skigebiet im US-Bundesstaat Colorado wurden zuletzt 1976 Weltcup-Rennen durchgeführt. Damals gewannen im Slalom Rosi Mittermaier (1950–2023), die Mutter von Felix Neureuther (41), und der grosse Ingemar Stenmark (69).

Copper Mountain ist nur wenige Kilometer entfernt von der nächsten Weltcup-Station Beaver Creek. Die beiden Ortschaften liegen beide im gleichen Tal. Das Ski-Resort liegt auf 2955 Meter über Meer. Trotzdem liegt aktuell sehr wenig Schnee vor Ort.