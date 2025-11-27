Schweizer Favoriten starten hintereinander

Die Schweizer sind mit drei Fahrern in der Top-Gruppe vertreten. Sie starten direkt hintereinander. Insgesamt stehen heute in Copper Mountain acht Schweizer am Start.
9 Franjo von Allmen
10 Stefan Rogentin
11 Marco Odermatt
16 Justin Murisier
20 Alexis Monney
32 Loïc Meillard
35 Arnaud Boisset
45 Lars Rösti
Im Skigebiet im US-Bundesstaat Colorado wurden zuletzt 1976 Weltcup-Rennen durchgeführt. Damals gewannen im Slalom Rosi Mittermaier (1950–2023), die Mutter von Felix Neureuther (41), und der grosse Ingemar Stenmark (69).
Copper Mountain ist nur wenige Kilometer entfernt von der nächsten Weltcup-Station Beaver Creek. Die beiden Ortschaften liegen beide im gleichen Tal. Das Ski-Resort liegt auf 2955 Meter über Meer. Trotzdem liegt aktuell sehr wenig Schnee vor Ort.
Nach fast zwei Jahren Leidenszeit ist Aleksander Aamodt Kilde zurück im Ski-Weltcup. Der Norweger war am 13. Januar 2024 in der Abfahrt von Wengen heftig gestürzt und hatte sich dabei eine tiefe Schnittwunde in der rechten Wade und eine Verletzung an der linken Schulter zugezogen. Seither hat der 33-Jährige kein Rennen mehr bestritten. Erst im August hat er erstmals wieder mit dem norwegischen Team trainiert.
Kilde wird mit der Startnummer 22 in seine Comeback-Saison starten.
Herzlich willkommen zum Speed-Auftakt in Copper Mountain (USA)! Der erste Super-G der Saison startet um 19 Uhr.
Für Schweizer Fans gab es heute Morgen keine guten Neuigkeiten. Marco Odermatt kränkelt.