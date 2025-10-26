Schweizer Trio startet schön verteilt in den Top 7

Startnummern der Schweizer

Das Schweizer Riesenslalom-Team ist stark. Das zeigt ein Blick auf die Startliste. Denn ein Trio startet in den Top 7. Als erster stürzt sich Marco Odermatt mit der Nummer 3 auf die Piste, danach folgen Thomas Tumler (Nummer 5) und Loïc Meillard (Nummer 7). Insgesamt schickt Swiss-Ski neun Athleten an den Start. Für Semyel Bissig, der im Frühling seinen Kaderstatus bei Swiss-Ski verloren hat, ist es eine Rückkehr in den Weltcup, sein letztes Rennen auf dieser Stufe bestritt er im Februar 2024. Die Startnummern der Schweizer in der Übersicht:

3 Marco Odermatt

5 Thomas Tumler

7 Loïc Meillard

21 Luca Aerni

38 Lenz Hächler

52 Fadri Janutin

57 Livio Simonet

58 Sandro Zurbrügg

64 Semyel Bissig