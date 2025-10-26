Schweizer Trio startet schön verteilt in den Top 7

Das Schweizer Riesenslalom-Team ist stark. Das zeigt ein Blick auf die Startliste. Denn ein Trio startet in den Top 7. Als erster stürzt sich Marco Odermatt mit der Nummer 3 auf die Piste, danach folgen Thomas Tumler (Nummer 5) und Loïc Meillard (Nummer 7). Insgesamt schickt Swiss-Ski neun Athleten an den Start. Für Semyel Bissig, der im Frühling seinen Kaderstatus bei Swiss-Ski verloren hat, ist es eine Rückkehr in den Weltcup, sein letztes Rennen auf dieser Stufe bestritt er im Februar 2024. Die Startnummern der Schweizer in der Übersicht:
3 Marco Odermatt
5 Thomas Tumler
7 Loïc Meillard
21 Luca Aerni
38 Lenz Hächler
52 Fadri Janutin
57 Livio Simonet
58 Sandro Zurbrügg
64 Semyel Bissig
Einen Tag nach den Frauen starten auch die Männer mit dem Riesenslalom in Sölden (Ö) in die neue Saison. Der 1. Lauf beginnt um 10 Uhr, die Entscheidung mit den Top 30 fällt ab 13 Uhr.