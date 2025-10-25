Gut-Behrami startet mit der Nummer 6

Die Startnummern der Schweizerinnen

Swiss-Ski schickt acht Athletinnen an den Start. Lara Gut-Behrami ist mit Nummer 6 die erste von ihnen, die sich aus dem Starthäuschen katapultieren wird. Nach ihr folgen mit Camille Rast (Nummer 10) und Wendy Holdener (Nummer 14) zwei Teamkolleginnen, die ebenfalls in den ersten 15 starten. Ein besonderes Rennen ist es für Shaienne Zehnder. Sie feiert heute ihr Weltcup-Debüt. Ebenfalls erstmals in Sölden dabei ist Sue Piller. Die Startnummern der Schweizerinnen in der Übersicht:

6 Lara Gut-Behrami

10 Camille Rast

14 Wendy Holdener

33 Vanessa Kasper

37 Sue Piller

43 Stefanie Grob

61 Shaienne Zehnder

64 Jasmina Suter