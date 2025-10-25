DE
FR
Abonnieren
Ab 10:00 Uhr
Riesenslalom
Frauen
Sölden
Sölden

Saisonauftakt ab 10 Uhr live
Gut-Behrami startet mit der Nummer 6

Teilen
vor 28 Minuten

Die Bedingungen

«Wetter sieht gut aus», meldet Blick-Reporter Mathias Germann aus Sölden. Aktuell gibt es leichten Schneefall bei knackigen -5 Grad.

Noch ist es ruhig im Zielraum.
vor 31 Minuten

Die Startnummern der Schweizerinnen

Swiss-Ski schickt acht Athletinnen an den Start. Lara Gut-Behrami ist mit Nummer 6 die erste von ihnen, die sich aus dem Starthäuschen katapultieren wird. Nach ihr folgen mit Camille Rast (Nummer 10) und Wendy Holdener (Nummer 14) zwei Teamkolleginnen, die ebenfalls in den ersten 15 starten. Ein besonderes Rennen ist es für Shaienne Zehnder. Sie feiert heute ihr Weltcup-Debüt. Ebenfalls erstmals in Sölden dabei ist Sue Piller. Die Startnummern der Schweizerinnen in der Übersicht:

6 Lara Gut-Behrami
10 Camille Rast
14 Wendy Holdener
33 Vanessa Kasper
37 Sue Piller
43 Stefanie Grob
61 Shaienne Zehnder
64 Jasmina Suter

vor 36 Minuten

Guten Morgen

Mit dem Riesenslalom der Frauen in Sölden (Ö) wird die Ski-Saison 2025/26 eröffnet. Der 1. Lauf beginnt um 10 Uhr, die Entscheidung mit den Top 30 fällt ab 13 Uhr.

Ende des Livetickers
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen