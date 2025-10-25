Gut-Behrami startet mit der Nummer 6

«Wetter sieht gut aus», meldet Blick-Reporter Mathias Germann aus Sölden. Aktuell gibt es leichten Schneefall bei knackigen -5 Grad.
Swiss-Ski schickt acht Athletinnen an den Start. Lara Gut-Behrami ist mit Nummer 6 die erste von ihnen, die sich aus dem Starthäuschen katapultieren wird. Nach ihr folgen mit Camille Rast (Nummer 10) und Wendy Holdener (Nummer 14) zwei Teamkolleginnen, die ebenfalls in den ersten 15 starten. Ein besonderes Rennen ist es für Shaienne Zehnder. Sie feiert heute ihr Weltcup-Debüt. Ebenfalls erstmals in Sölden dabei ist Sue Piller. Die Startnummern der Schweizerinnen in der Übersicht:
6 Lara Gut-Behrami
10 Camille Rast
14 Wendy Holdener
33 Vanessa Kasper
37 Sue Piller
43 Stefanie Grob
61 Shaienne Zehnder
64 Jasmina Suter
Mit dem Riesenslalom der Frauen in Sölden (Ö) wird die Ski-Saison 2025/26 eröffnet. Der 1. Lauf beginnt um 10 Uhr, die Entscheidung mit den Top 30 fällt ab 13 Uhr.