1/10 Tina Weirather hat allen Grund zum Strahlen. Foto: Sven Thomann

Darum gehts Tina Weirather erwartet ihr zweites Kind

Sie und ihr Mann Fabio Nay sind seit 2022 verheiratet

Ex-Skistar bestritt 222 Weltcuprennen und feierte neun Siege

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Eigentlich geht es im Video, welches SRF auf Instagram postet, um den «Podcast am Pistenrand» von Comedian Michael Schweizer (45) und den Ex-Skistars Marc Berthod (41) und Tina Weirather (36). An einer Pressekonferenz sprechen sie über ihre Pläne für den Winter.

Doch als diese erzählt sind, meldet sich Weirather noch einmal übers ganze Gesicht strahlend zu Wort und meint, es gebe noch ein Highlight. Sekunden später lüftet die Liechtensteinerin ein süsses Geheimnis. «Das zweite Baby ist unterwegs», verkündet sie ihre erneute Schwangerschaft und dreht ihr Namensschild um. Dort ist neu der Zusatz «Discokugel im Bauch» zu lesen. Dann verrät sie, wann der Nachwuchs das Licht der Welt erblicken soll: Mitte März. «Deswegen werde ich ab dann eine Vertretung haben», so Weirather weiter. Wer an ihrer Stelle vor dem Mikrofon sitzen wird, lässt sie offen.

Auch vor einem anderen Mikrofon wird Weirather damit nicht die ganze Saison sitzen. Seit ihrem Rücktritt im Frühjahr 2020 ist sie als Ski-Expertin bei SRF tätig. Während ihrer Karriere bestritt sie 222 Weltcuprennen und feierte neun Siege. Ihre grössten Erfolge fuhr sie im Super-G ein. In dieser Disziplin wurde Weirather 2017 Vizeweltmeisterin und gewann 2018 Olympia-Bronze, zudem holte sie 2017 und 2018 die kleine Kristallkugel als Beste der Disziplinenwertung.

Skifahren beim ersten Date

Ihr privates Glück hat Weirather ebenfalls während ihrer Karriere gefunden. Nach der Saison 2016/17 lernte sie den ehemaligen SRF3-Radiomoderator Fabio Nay (36) kennen und lieben. Schon bei ihrem ersten Date hatten die beiden viel Spass. «Wir gingen zusammen Ski fahren. Tina hatte etwas zu lachen und ich habe etwas gelernt», verriet Nay einst Blick.

Im September 2022 heirateten die beiden in Malbun. «Es war Hammer! Alle Gäste sind über Nacht geblieben. Und am Morgen hatten wir einen Brunch mit Live-Musik – alle in Tracht, Dirndl und Lederhosen», schwärmte Weirather damals gegenüber Blick. Gut ein Jahr später wurden die beiden erstmals Eltern. Lio erblickte im Januar 2024 das Licht der Welt. Nun wird er bald grosser Bruder.