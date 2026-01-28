Ex-Vize-Weltmeister freut sich über erneutes Baby-Glück

Vor zwei Jahren hat Roland Leitinger die Ski an den Nagel gehängt. Nun gibts vom einstigen Vize-Weltmeister im Riesenslalom schöne Nachrichten. Er wird zum zweiten Mal Papi.

Darum gehts Ex-Ski-Ass Roland Leitinger und seine Frau Simone erwarten Nachwuchs

Sohn Laurenz freut sich darauf, im Sommer grosser Bruder zu werden

Leitinger bestritt 72 Weltcuprennen und wurde 2017 Vize-Weltmeister

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Während seine ehemaligen Teamkollegen nun wissen, ob sie bei den Olympischen Spielen auf Medaillenjagd gehen oder nicht, gibts von Ex-Ski-Ass Roland Leitinger (34) schöne Neuigkeiten. Wie er und seine Frau Simone auf Instagram mitteilen, werden sie erneut Eltern. «Laurenz kann es kaum erwarten, im Sommer grosser Bruder zu werden», schreiben sie zu einem Schnappschuss, der ihren knapp zweijährigen Sohn mit Ultraschallbildern zeigt.

Laurenz hat wenige Monate nach Leitingers Rücktritt vom Skirennsport das Licht der Welt erblickt. Mitte Dezember 2023 zog der Österreicher einen Schlussstrich. Damals hatte er seinen fixen Startplatz im österreichischen Riesenslalom-Team verloren, musste sich jeweils in einer internen Ausscheidung für die Rennen qualifizieren. Dafür fehlte ihm die Motivation.

«Die Erkenntnis, dass ich zu meinem absoluten Top-Level einfach nicht mehr hinkomme, gepaart mit den immer wiederkehrenden körperlichen Problemen haben mich zum Entschluss gebracht, dass ich jetzt meine Karriere beenden werde», sagte Leitinger damals.

Von Hochs und Tiefs geprägte Karriere

Seine Karriere war von vielen Hochs und Tiefs geprägt. Insgesamt bestritt er 72 Weltcuprennen und fuhr zweimal aufs Podest. Seinen grössten Erfolg feierte Leitinger 2017 in St. Moritz GR, als er Vize-Weltmeister im Riesenslalom wurde.

Daneben hatte er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Sein Rücken machte Probleme, zudem riss er sich zweimal das Kreuzband. So trat Leitinger im Februar 2024 mit einem letzten Auftritt beim Nacht-Riesenslalom von Schladming (Ö) von der Ski-Bühne ab.