Ski-Olympiasieger verkündet erneutes Baby-Glück

Baby-Glück in der italienischen Ski-Familie. Ex-Fahrer Giuliano Razzoli ist zum zweiten Mal Vater geworden.

Die Baby-News verkündet der ehemalige Skirennfahrer auf Instagram

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Freudige Neuigkeiten von einem italienischen Ski-Olympiasieger. Giuliano Razzoli ist zum zweiten Mal Vater geworden. Das teilt der 41-Jährige auf Instagram mit.

«Wenige Worte, aber viel Liebe», schreibt Razzoli zu einem Schnappschuss, der die Hände der frischgebackenen Zweifach-Eltern und des Babys zeigt. Weiter verrät er, dass Riccardo am 20. Februar das Licht der Welt erblickt hat.

Für Razzoli und seine Ehefrau Elisa – die beiden sind seit Sommer 2022 verheiratet – ist es der zweite Sohn. Emanuele feiert Ende März seinen zweiten Geburtstag.

Olympia-Gold als Karriere-Highlight

Glückwünsche aus dem Ski-Zirkus lassen nicht lange auf sich warten. Unter den ersten Gratulanten ist Ivica Kostelic (46). Den Kroaten hat Razzoli vor 16 Jahren beim grössten Erfolg seiner Karriere knapp geschlagen. 2010 wurde er in Vancouver (Ka) 16 Hundertstel vor Kostelic Slalom-Olympiasieger. Er ist damit nach wie vor der letzte Mann aus Italien, der im Ski alpin Olympiagold gewonnen hat.

Im Weltcup stand der einstige Technik-Spezialist insgesamt 157 Mal am Start. Elfmal ist Razzoli aufs Podest gefahren, davon zweimal als Sieger (2010 in Zagreb und 2011 in Lenzerheide). Im März 2023 hat Razzoli seine Ski an den Nagel gehängt. Seither arbeitet er im Familienunternehmen, das Balsamico-Essig herstellt.

Den Ski-Sport verfolgt Razzoli dennoch weiterhin aufmerksam. Während der Olympischen Spiele ist er beim italienischen Fernsehen als Experte zum Einsatz gekommen.