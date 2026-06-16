Vor wenigen Wochen hat Livio Simonet einen Schlussstrich unter seine Ski-Karriere gezogen. Nun freut er sich auf ein privates Abenteuer. Er wird schon bald Papa.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

«Für mich ist die Zeit gekommen» – mit diesen Worten verkündete Livio Simonet Ende April seinen Rücktritt. Der Schweizer Riesenslalom-Spezialist verabschiedete sich mit 27 Jahren in Ski-Rente.

Knapp zwei Monate später gibt es schöne Neuigkeiten von ihm. Wie Simonet und seine Frau Melanie auf Instagram mitteilen, werden sie Eltern. Mit einem Herz und einem Teddybär-Emoji kommentieren die beiden Fotos, die aus diesem schönen Anlass entstanden sind. Sie zeigen unter anderem Simonet von hinten, wie er seine Frau umarmt, die eine Reihe Ultraschallbilder in der Hand hält. Auch das erste Paar Turnschuhe steht fürs Baby schon bereit.

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Dass die beiden Nachwuchs erwarten, liess sich bereits vor wenigen Wochen erahnen. Damals teilten sie Fotos aus ihren Florida-Ferien, auf denen der ehemalige Skirennfahrer auffällig oft die Hand auf dem Bauch seiner Frau hatte. Die beiden sind seit Juni 2025 verheiratet.

Zwei Team-Podestplätze

Simonet gehörte in der letzten Saison dem Schweizer C-Kader an und bestritt fünf seiner insgesamt 36 Weltcuprennen, blieb aber ohne zählbares Resultat. Sein Bestergebnis ist ein 14. Platz. In Team-Parallelrennen fuhr er die einzigen Podestplätze auf höchster Stufe heraus. Er wurde je einmal Erster und Zweiter. 2025 krönte er sich zum Schweizer Meister im Riesenslalom.

Wie es nach dem Rücktritt weitergeht, liess Simonet bei der Ankündigung offen. Er betonte aber, dass er sich auf eine Zukunft freut, «in der ich mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen und all die Dinge tun kann, für die ich bisher keine Zeit hatte». Nun freut er sich auch auf seine eigene kleine Familie.