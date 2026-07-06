Ex-Slalom-Ass heiratet im Kleid der einstigen Teamkollegin

Im Skizirkus haben abermals die Hochzeitsglocken geläutet. Die einstige Slalomspezialistin Erin Mielzynski hat Ja gesagt. Auch ihr Ehemann war Wintersport-Profi. Die beiden verbindet eine besondere Geschichte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ex-Slalom-Spezialistin Erin Mielzynski und Ex-Langläufer Lenny Valjas haben geheiratet

Bei der Trauung trug Mielzynski das gleiche Kleid wie eine ehemalige Teamkollegin

Mielzynski beendete einst eine 41-jährige kanadische Durststrecke

Ramona Bieri Redaktorin Sport

2012 hat Erin Mielzynski (36) Geschichte geschrieben. Als erste Kanadierin seit Betsy Clifford (72) 1971 in Schruns (Ö) gewann sie einen Weltcup-Slalom – ihr einziges Podestresultat neben einem 3. Platz. Hinzu kommt WM-Silber im Team-Event (2015), ehe sie 2022 nach 139 Weltcuprennen zurücktrat.

Nun gibts schöne Neuigkeiten. Mielzynski hat ihren langjährigen Partner, den ehemaligen Langläufer Lenny Valjas (37), geheiratet. «In den letzten 13 Jahren habe ich mich in so viele Facetten von dir verliebt», schreibt sie auf Instagram. «Nicht nur in die Erinnerung daran, wer du warst, als wir uns kennenlernten, sondern auch in die Person, die du heute bist, in die Person, zu der du dich entwickelst, und in jede Facette von dir, die ich in diesem Leben lieben darf.» Zu dieser Liebeserklärung postet sie eine Reihe Hochzeitsfotos. Entstanden sind diese mitten im Wald – wo wohl die Trauung stattfand.

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Besonders ist dabei das Outfit der Braut. «Kleid Marie-Michèle Gagnon», schreibt Mielzynski. Gemeint ist damit ihre ehemalige Teamkollegin – die in ebendiesem Kleid vor zwei Jahren Travis Ganong (37) das Jawort gab. Ob es tatsächlich das gleiche Kleid oder einfach nur dasselbe Modell ist, bleibt allerdings offen.

Die schöne Nachricht verbreitet sich blitzschnell im Ski-Zirkus. «So viel Liebe für euch beide», kommentiert Wendy Holdener (33). Auch Lindsey Vonn (41), Ilka Stuhec (36) oder Resi Stiegler (40) schliessen sich den Glückwünschen an.

Väter lernten sich als Kinder kennen

Die Hochzeit krönt die besondere Liebesgeschichte von Mielzynski und Valjas. Diese erzählte sie vor zwei Jahren anlässlich ihrer Verlobung auf Instagram. Die Väter der beiden haben sich im Kindesalter kennengelernt, sind bis heute eng befreundet. Die Frischverheirateten können sich allerdings nur an ein Treffen als Kinder erinnern.

Gefunkt hat es erst, nachdem sie auf einem Flug von Europa nach Kanada hintereinander sassen und Mielzynski ihren Mut zusammennahm und Valjas ansprach. «Mehr als ein Jahrzehnt später ist der Sohn des besten Freundes meines Vaters nun mein bester Freund und ich darf an unserem Hochzeitstag an seiner Seite stehen», schrieb sie damals. Nun hat dieser Tag stattgefunden.