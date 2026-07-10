Kurz nach Baby-News

Maria Therese Tviberg könnte aktuell kaum glücklicher sein. Die ehemalige Skirennfahrerin erwartet nicht nur ihr erstes Kind, sie hat sich nun auch noch verlobt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ex-Skirennfahrerin Maria Therese Tviberg hat sich verlobt

Vor einem Monat verkündete sie, dass sie ihr erstes Kind erwartet

2023 wurde Tviberg überraschend Parallel-Weltmeisterin, Karriereende 2024

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Vor einem Monat hat Maria Therese Tviberg (32) alle überrascht. Die ehemalige norwegische Technik-Spezialistin verkündete auf Instagram, dass sie ihr erstes Kind erwartet.

Nun gibts erneut schöne Neuigkeiten von ihr. Sie und ihr Partner Sindre Møen Paulseth haben sich verlobt. «Ich schätze, es hat ihm gefallen», schreibt Tviberg auf Instagram. Dazu postet sie Fotos, auf denen sie stolz ihren Ring präsentiert und mit ihrem Verlobten um die Wette strahlt. «Ich kann es kaum erwarten, für immer mit dir zusammen zu sein.»

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Die Nachricht verbreitet sich blitzschnell im Ski-Zirkus. Zu den ersten Gratulanten gehört mit Corinne Suter (31) auch eine Schweizerin. «Awww Glückwunsch», schreibt die Schwyzerin. Auch Emma Aicher, Adrian Smiseth Sejersted oder Nina Løseth freuen sich mit den frisch Verlobten.

Viele Verletzungen

Tviberg hat im September 2024 ihren Rücktritt erklärt. Ihre Karriere wurde von vielen Verletzungen geprägt, von denen sie sich immer wieder zurückgekämpft hatte. Ihre letzte erlitt sie kein Jahr vor dem Karriereende. Bei einem Sturz im Riesenslalom zog sie sich einen Totalschaden im Knie zu.

Diese Verletzung bewegte sie schliesslich zum Rücktritt. «Ich kann die Angst spüren, mich wieder zu verletzen», erklärte Tviberg damals gegenüber dem norwegischen Sender NRK. «Die Konsequenzen einer neuerlichen Verletzung wären zu gross.»

So kommt Tviberg nur auf 85 Weltcuprennen. Ihr Bestresultat ist ein 5. Platz im Riesenslalom. Die grössten Erfolge feierte die Norwegerin bei Grossanlässen. Im Team-Event gewann sie 2022 Olympia-Bronze und 2023 WM-Silber. Im selben Jahr krönte sie sich im Parallel-Rennen überraschend zur Weltmeisterin. Inzwischen arbeitet Tviberg als Immobilienmaklerin.