Speedfahrerin wird auf Wanderung mit Antrag überrascht

Jacqueline Wiles geniesst einen Ausflug in die Berge mit ihrem Partner Maxime Boutemy. Bis dieser plötzlich zu etwas ganz Besonderem wird. Denn er macht ihr einen Heiratsantrag.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jacqueline Wiles und ihr langjähriger Partner Maxime Boutemy haben sich verlobt

Die amerikanische Speedspezialistin wird auf einer Wanderung mit einem Antrag überrascht

Zahlreiche Glückwünsche aus dem Ski-Zirkus gibts auf Instagram

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Damit hat Jacqueline Wiles (33) wohl nicht gerechnet. Auf einem Wanderausflug geht ihr langjähriger Partner Maxime Boutemy plötzlich vor der amerikanischen Speedspezialistin auf die Knie. Und stellt ihr mitten in den Bergen die Frage aller Fragen: «Willst du mich heiraten?» Den Antrag nimmt Wiles überglücklich an – und präsentiert stolz ihren Verlobungsring auf Instagram. «Auf ein Leben voller Abenteuer», schreibt sie dazu.

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Die schönen Neuigkeiten verbreiten sich in Windeseile im Ski-Zirkus. Das beweisen die zahlreichen Kommentare von Skirennfahrerinnen unter Wiles' Posting. «Herzlichen Glückwunsch an euch!», schreibt Paula Moltzan. Mit Breezy Johnson, Isabella Wright oder Nina O'Brien schliessen sich weitere von ihren Teamkolleginnen den guten Wünschen an. Und auch aus der Schweiz gibts Wortmeldungen. Michelle Gisin, die erst letztes Wochenende ihre Hochzeit gefeiert hat, lässt zwei Herzen unter dem Post. Auch Joana Hählen und Jasmina Suter schliessen sich den Gratulationen an.

Olympiamedaille und vier Podestplätze

Für Wiles kommt der Heiratsantrag wenige Monate nach einem sportlichen Highlight. In der Abfahrt ist die Enttäuschung noch gross. Als Vierte verpasst sie das Olympia-Podest knapp. Zwei Tage später läufts besser. In der Team-Kombi jubelt sie gemeinsam mit Paula Moltzan über die Bronzemedaille.

Im Weltcup hat Wiles bisher 143 Rennen bestritten – die meisten im Super-G und in der Abfahrt. Viermal ist sie aufs Podest gefahren – zweimal in Italien (Cortina d'Ampezzo) und zweimal in Österreich (Zauchensee). Einzig ein Sieg fehlt Wiles noch in ihrem Palmarès.