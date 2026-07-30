Federica Brignone befindet sich mitten in der Vorbereitung auf die nächste Saison. In einem Interview spricht sie über ihren Freund und wovon sie für die Zeit nach ihrer Karriere träumt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Federica Brignone hat sich im März erstmals mit ihrem Freund James Mbaye gezeigt

Über ihr Privatleben hält sich die Italienerin sonst bedeckt

Sie träumt davon, Mama zu werden, aber nicht von einer Hochzeit

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Im Februar hat Federica Brignone (36) ein Olympia-Märchen geschrieben. Zehn Monate, nachdem sie sich bei einem Sturz im Riesenslalom einen doppelten Schien- und Wadenbeinbruch sowie einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, gewann die Italienerin zweimal Gold (Riesenslalom und Super-G).

Auf der Tribüne fieberte auch James Mbaye mit. Er sass bei ihrer Familie, trug eine Mütze mit dem gleichen Tigermotiv, das Brignones Helm ziert. Die Gerüchteküche fing an zu brodeln. Anfang März machten Brignone und Mbaye, der einst in Italiens dritt- und vierthöchster Liga Basketball spielte und inzwischen als Model tätig ist, ihre Liebe öffentlich. Bei den Laureus Awards in Madrid (Sp) liefen sie gemeinsam über den roten Teppich.

Der Auftritt überraschte. Denn Brignone hält ihr Privatleben schon während ihrer ganzen Karriere privat. Wobei die Skirennfahrerin nun verrät, dass das so gar nicht stimmt. «Ich habe mich schon mit meinem früheren Partner gezeigt», sagt sie in einem Interview mit dem «Corriere della Sera». «Er war in der ersten Reihe, als ich Kugeln und Medaillen gewonnen habe.» Nur: «Er war ein Skilehrer, deshalb hat niemand gross Notiz von ihm genommen – das tut mir leid», erklärt die zweifache Gesamtweltcupsiegerin.

Ihr grösster Traum: Mutter werden

Gleichzeitig betont Brignone, dass sie kein Mensch sei, der übertriebene Fotos mit jemandem veröffentliche. Auch wenn sie in ihren Ferien eine Ausnahme machte. Auf Instagram veröffentlichte sie Bildstrecken ihrer Malediven-Ferien – in einer versteckte sich auch ein Schnappschuss mit ihrem Freund. Über ihre Liebe wird Brignone aber nicht öffentlich sprechen: «Ich bin nach wie vor ein zurückhaltender Mensch», sagt sie. «Niemand wird etwas über mich und James erfahren.»

Angesprochen auf die gemeinsame Zukunft mit ihrem Freund, verrät Brignone aber: «Mutter zu werden, ist einer meiner grössten Träume – im Gegensatz zu einer Hochzeit.» Dieser Traum wird sich während ihrer Karriere allerdings nicht erfüllen. Und nach dem Rücktritt möchte Brignone reisen und andere Dinge unternehmen.

Bevor es so weit ist, will Brignone aber wieder im Skiweltcup angreifen. Dafür hat sie ihr Sommertraining angepasst, denn nach ihrem Comeback hatte sie noch immer mit Schmerzen als Folgen ihres Sturzes zu kämpfen. Inzwischen geht es besser, sie konnte diesen Sommer ihre erste Wanderung in den Bergen unternehmen und hat auch keine Probleme mehr mit dem Fahrrad.

1:17 So erholen sich die Ski-Stars: Hier schwimmt Doppel-Olympiasiegerin mit Haien