Wendy Holdener sagt Start kurzfristig ab

Die Favoritinnen

Vier der acht Riesenslaloms in diesem Winter hat Julia Scheib gewonnen. Die Österreicherin ist damit die Topfavoritin auf Gold. Neben ihr haben auch Camille Rast, Alice Robinson (zweimal) und Sara Hector triumphiert. Sie wollen ebenfalls ein Wörtchen um den Sieg mitreden.

Im Kampf um die Medaillen muss man unter anderem Paula Moltzan im Auge haben, sie ist diesen Winter dreimal aufs Podest gefahren. Gespannt sein darf man auf Mikaela Shiffrin, die ihr Olympia-Trauma überwinden möchte. Bei den letzten Spielen vor vier Jahren ist sie leer ausgegangen, am Dienstag hat sie im Slalom der Team-Kombi die Halbzeit-Führung nicht verteidigen können, sie wurde gemeinsam mit Breezy Johnson Vierte.