Wendy Holdener sagt Start kurzfristig ab

Vier der acht Riesenslaloms in diesem Winter hat Julia Scheib gewonnen. Die Österreicherin ist damit die Topfavoritin auf Gold. Neben ihr haben auch Camille Rast, Alice Robinson (zweimal) und Sara Hector triumphiert. Sie wollen ebenfalls ein Wörtchen um den Sieg mitreden.
Im Kampf um die Medaillen muss man unter anderem Paula Moltzan im Auge haben, sie ist diesen Winter dreimal aufs Podest gefahren. Gespannt sein darf man auf Mikaela Shiffrin, die ihr Olympia-Trauma überwinden möchte. Bei den letzten Spielen vor vier Jahren ist sie leer ausgegangen, am Dienstag hat sie im Slalom der Team-Kombi die Halbzeit-Führung nicht verteidigen können, sie wurde gemeinsam mit Breezy Johnson Vierte.
Nach dem kurzfristigen Startverzicht von Wendy Holdener ist die Schweiz noch dreifach vertreten. Camille Rast geht mit der Nummer 4 ins Rennen. Sie zählt zum Kreis der Medaillenanwärterinnen. Danach dauert es eine Weile, bis ihre Teamkolleginnen an der Reihe sind. Vanessa Kasper kommt als 27. und Sue Piller als 29. Für beide ist es das Olympia-Debüt.
Die zweitletzte Medaillen-Entscheidung bei den Frauen findet bei Kaiserwetter statt, wie Mathias Germann, Blick-Reporter vor Ort, berichtet. Der Himmel über der Tofana ist strahlend blau. und die Sonne scheint. Über Nacht waren es -4 Grad, während dem Rennen drohen allerdings Plus-Temperaturen.
Um 10 Uhr wird in Cortina zum ersten Riesen-Lauf gestartet. Nicht dabei ist Wendy Holdener. Die Schweizerin hat sich kurzfristig gegen einen Start entschieden. Stattdessen setzt sie auf zusätzliches Training für den OIympia-Slalom vom Mittwoch. Für die Schweiz stehen am Sonntag im Riesen damit nur Camille Rast, Vanessa Kasper und Sue Piller am Start.