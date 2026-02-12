Eine Schweizerin eröffnet das Rennen

Die Favoritinnen

In vier Super-Gs hat es in diesem Winter vier Siegerinnen gegeben. Neben Malorie Blanc, bei der eine Medaille dennoch eine Überraschung wäre, triumphierten Alice Robinson, Sofia Goggia und Emma Aicher. Das Trio wird wohl auch heute ein Wörtchen um den Sieg mitreden. Aicher (Nummer 7) muss dabei vorlegen, Goggia (Nummer 9) und Robinson (Nummer 14) müssen nachziehen. Gespannt sein darf man, was Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson (Nummer 19) zeigt. Die Hoffnungen Österreichs ruhen auf Cornelia Hütter (Nummer 10) sowie Ariane Rädler (Nummer 12), die in der Team-Kombi mit der zweitschnellsten Abfahrtszeit den Grundstein für Gold gelegt hat.