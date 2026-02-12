Eine Schweizerin eröffnet das Rennen

In vier Super-Gs hat es in diesem Winter vier Siegerinnen gegeben. Neben Malorie Blanc, bei der eine Medaille dennoch eine Überraschung wäre, triumphierten Alice Robinson, Sofia Goggia und Emma Aicher. Das Trio wird wohl auch heute ein Wörtchen um den Sieg mitreden. Aicher (Nummer 7) muss dabei vorlegen, Goggia (Nummer 9) und Robinson (Nummer 14) müssen nachziehen. Gespannt sein darf man, was Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson (Nummer 19) zeigt. Die Hoffnungen Österreichs ruhen auf Cornelia Hütter (Nummer 10) sowie Ariane Rädler (Nummer 12), die in der Team-Kombi mit der zweitschnellsten Abfahrtszeit den Grundstein für Gold gelegt hat.
Den letzten Super-G vor Olympia hat Malorie Blanc gewonnen. In Crans-Montana VS ist die Walliserin sensationell zum Sieg gefahren. Auch mit diesem Resultat im Rücken wäre ein Medaillengewinn eine Überraschung. Das gilt aufgrund der bisherigen Saison auch für ihre Teamkolleginnen. Dennoch kommt Blanc eine besondere Ehre zuteil: Sie darf das Rennen eröffnen. Kurz nach ihr ist die Reihe an Corinne Suter, die beiden anderen Schweizerinnen folgen erst später im Rennen.
1 Malorie Blanc
5 Corinne Suter
24 Janine Schmitt
28 Delia Durrer
Bei den Frauen steht die dritte Medaillen-Entscheidung auf dem Programm. Wer holt Gold? Die Antwort gibts ab 11.30 Uhr.