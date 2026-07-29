Familienzuwachs bei Henrik Kristoffersen. Der norwegische Ski-Star und seine Ehefrau Tonje sind erneut Eltern geworden. Auch der grosse Bruder des Neugeborenen ist ganz verzückt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Henrik und Tonje Kristoffersen sind erneut Eltern geworden

Ihre Tochter Linnea hat am 25. Juli das Licht der Welt erblickt

Das Paar kennt sich seit der Jugend und hat vor gut einem Jahr geheiratet

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Mit einem herzigen Schnappschuss von Babyfüsschen teilt Henrik Kristoffersen (32) sein grosses Glück mit der ganzen Welt. Der norwegische Ski-Star und seine Frau Tonje sind zum zweiten Mal Eltern geworden. «Die kleine Schwester ist endlich hier», schreibt Kristoffersen dazu. «Willkommen zu Hause, unser süsses Mädchen.» Wie der zweifache Ex-Weltmeister (Riesenslalom 2019 und Slalom 2023) weiter verrät, heisst die Kleine Linnea und hat am 25. Juli das Licht der Welt erblickt.

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Nicht nur der frischgebackene Zweifach-Papa ist entzückt, sondern auch Emil (3). Weitere Fotos zeigen den stolzen grossen Bruder, wie er einerseits ganz vorsichtig das Händchen seiner Schwester hält und andererseits seinem Papa hilft, sie in einem Maxi-Cosi aus dem Spital zu tragen, um nach Hause zu gehen.

Viele Ski-Glückwünsche

Die schönen Neuigkeiten verzücken auch den Ski-Weltcup. Atle Lie McGrath, Marco Büchel oder Lara Colturi – sie alle freuen sich mit Familie Kristoffersen mit. «Glückwunsch und willkommen, kleines Mädchen», schreibt Zoé Chastan. Sie und ihr Mann Loïc Meillard sind selber erst vor wenigen Monaten Eltern eines Mädchens geworden.

Im Januar, nach den Weltcuprennen in Wengen BE, haben Kristoffersen und seine Frau die Baby-News öffentlich gemacht. Die beiden kennen sich seit der Schulzeit, gefunkt hat es aber erst 2016. Seither gehen sie gemeinsam durchs Leben. Im Sommer 2023 wurden Henrik und Tonje Kristoffersen Eltern von Emil und letztes Jahr im Juni haben sie in ihrer Wahlheimat Salzburg (Ö) ein rauschendes Hochzeitsfest gefeiert. Und nun krönt Linnea ihr Familienglück.

0:39 Eine Trauung mal anders: An Kristoffersen-Hochzeit wird ein Fass geöffnet