DE
FR
Abonnieren

«Unsere ganze Welt»
Ex-Riesenslalom-Spezialist ist Papi geworden

Die Schweizer Ski-Familie hat Zuwachs bekommen. Nur wenige Monate nach seinem Rücktritt ist Livio Simonet erstmals Vater geworden.
Publiziert: vor 30 Minuten
|
Aktualisiert: vor 11 Minuten
Kommentieren
1/2
Livio Simonet hat Grund zur Freude.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Ex-Skirennfahrer Livio Simonet und Frau Melanie sind Eltern geworden
  • Die schöne Neuigkeit teilen die beiden auf Instagram
  • Simonet beendete seine Ski-Karriere im April
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Vor einem Monat hat Livio Simonet (27) auf Social Media ein süsses Geheimnis gelüftet. Er und seine Frau Melanie erwarten ihr erstes Kind. 

Nun hat der Nachwuchs das Licht der Welt erblickt. Die schönen Neuigkeiten teilen der ehemalige Schweizer Riesenslalom-Spezialist und seine Frau ebenfalls auf Instagram.

«Unsere ganze Welt», schreiben sie zu einem herzigen Schnappschuss. Sachte liegen die Hände der frischgebackenen Eltern auf dem Bäuchlein ihres Babys. Das Gesicht des Kindes ist nur halb zu sehen. Weitere Details wie den Geburtstermin oder das Geschlecht ihres Nachwuchses verrät das Ehepaar Simonet, das seit Juni 2025 verheiratet ist, nicht.

Glückwünsche lassen nicht lange auf sich warten. Zahlreiche ehemalige Teamkollegen liken das Foto, darunter Thomas Tumler oder Matthias Iten.

Schweizer Meister im Riesenslalom

Erst Ende April hat Simonet einen Schlussstrich unter seine Skikarriere gezogen. «Für mich ist die Zeit gekommen» – mit diesen Worten verkündete er seinen Entscheid. In der letzten Saison gehörte er dem Schweizer C-Kader an und bestritt fünf seiner insgesamt 36 Weltcuprennen, blieb aber ohne zählbares Resultat.

Mehr Ski-Babys
Erneute Baby-Freuden bei Ex-Slalom-Crack
10 Jahre nach Schicksalsschlag
Erneute Baby-Freuden bei Ex-Slalom-Crack
Ex-Ski-Weltmeisterin überrascht mit Baby-News
Karriere voller Verletzungen
Ex-Ski-Weltmeisterin überrascht mit Baby-News
Ex-Skistar verrät Details über erneutes Baby-Glück
«Ein bisschen lange gegangen»
Ex-Skistar verrät Details über erneutes Baby-Glück
Olympiasieger Meillard ist Papi geworden
Süsses Geheimnis gelüftet
Olympiasieger Meillard ist Papi geworden

Sein Bestergebnis ist ein 14. Platz, den er im Februar 2024 in Palisades Tahoe (USA) erreichte. Die einzigen Podestplätze – je ein erster und ein zweiter Rang – auf höchster Stufe fuhr Simonet in Team-Parallelrennen heraus. 2025 krönte er sich zudem zum Schweizer Meister im Riesenslalom.

In seiner Rücktrittsverkündung freute sich Simonet auf eine Zukunft, «in der ich mehr Zeit mit meiner Familie und Freunden verbringen kann». Nun schwelgt er mit seiner Frau im Babyglück.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen