Die Schweizer Ski-Familie hat Zuwachs bekommen. Nur wenige Monate nach seinem Rücktritt ist Livio Simonet erstmals Vater geworden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ex-Skirennfahrer Livio Simonet und Frau Melanie sind Eltern geworden

Die schöne Neuigkeit teilen die beiden auf Instagram

Simonet beendete seine Ski-Karriere im April

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Vor einem Monat hat Livio Simonet (27) auf Social Media ein süsses Geheimnis gelüftet. Er und seine Frau Melanie erwarten ihr erstes Kind.

Nun hat der Nachwuchs das Licht der Welt erblickt. Die schönen Neuigkeiten teilen der ehemalige Schweizer Riesenslalom-Spezialist und seine Frau ebenfalls auf Instagram.

«Unsere ganze Welt», schreiben sie zu einem herzigen Schnappschuss. Sachte liegen die Hände der frischgebackenen Eltern auf dem Bäuchlein ihres Babys. Das Gesicht des Kindes ist nur halb zu sehen. Weitere Details wie den Geburtstermin oder das Geschlecht ihres Nachwuchses verrät das Ehepaar Simonet, das seit Juni 2025 verheiratet ist, nicht.

Glückwünsche lassen nicht lange auf sich warten. Zahlreiche ehemalige Teamkollegen liken das Foto, darunter Thomas Tumler oder Matthias Iten.

Schweizer Meister im Riesenslalom

Erst Ende April hat Simonet einen Schlussstrich unter seine Skikarriere gezogen. «Für mich ist die Zeit gekommen» – mit diesen Worten verkündete er seinen Entscheid. In der letzten Saison gehörte er dem Schweizer C-Kader an und bestritt fünf seiner insgesamt 36 Weltcuprennen, blieb aber ohne zählbares Resultat.

Sein Bestergebnis ist ein 14. Platz, den er im Februar 2024 in Palisades Tahoe (USA) erreichte. Die einzigen Podestplätze – je ein erster und ein zweiter Rang – auf höchster Stufe fuhr Simonet in Team-Parallelrennen heraus. 2025 krönte er sich zudem zum Schweizer Meister im Riesenslalom.

In seiner Rücktrittsverkündung freute sich Simonet auf eine Zukunft, «in der ich mehr Zeit mit meiner Familie und Freunden verbringen kann». Nun schwelgt er mit seiner Frau im Babyglück.