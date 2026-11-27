Eine Aussage von Österreichs Ski-Star Julia Scheib sorgt im «Podcast am Pistenrand» für Gesprächsstoff. Die SRF-Experten Tina Weirather und Marc Berthod diskutieren nicht ganz ernst gemeint darüber, wer ÖSV-Rivale Nummer 1 ist.

Darum gehts Für Julia Scheib ist es wichtig, immer vor den Deutschen klassiert zu sein

Tina Weirather ist etwas beleidigt, wurde die Schweiz als Nummer-1-Rivale Östereichs abgelöst

Im «Podcast am Pistenrand» liefert sie sich eine witzige, nicht ganz ernst gemeinte Diskussion mit Marc Berthod und Michael Schweizer

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Der Start in die neue Ski-Saison ist Julia Scheib (28) missglückt. Die Kugelgewinnerin der letzten Saison ist beim Heim-Riesenslalom in Sölden (Ö) im ersten Lauf ausgeschieden.

Kurz darauf ist Scheib in der Late-Night-Show «Willkommen Österreich» zu Gast. Und wird gefragt, warum sie ausgerechnet Riesenslalom fährt und nicht in anderen Disziplinen. Mit ihrer Antwort sorgt sie für Lacher: «Egal welche Disziplin, ob Training oder Rennen, am Ende des Tages ist es so: Hauptsache vor den Deutschen.» Ein Seitenhieb auf die Nachbarn um Emma Aicher (23), der auch hierzulande für Gesprächsstoff sorgt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Im SRF-Format «Podcast am Pistenrand» kommen die Ex-Ski-Asse und TV-Experten Marc Berthod (43) und Tina Weirather (37) sowie Comedian Michael Schweizer (47) darauf zu sprechen – und eine nicht ganz ernst gemeinte Diskussion über Österreich und seine Gegner entbrennt. Der Grund: Weirather war letztes Wochenende in Gurgl (Ö), wo das Ganze auf der Pressekonferenz noch einmal aufgegriffen wurde.

Neue Rivalität

«Ich war danach ein bisschen beleidigt», meint sie augenzwinkernd. Und erklärt auf Nachfrage ihrer Kollegen: «Die Rivalität zwischen Österreich und der Schweiz ist eine jahrzehntelange Tradition – und jetzt haben sie sich einfach einen neuen Gegner gesucht.»

«Einen schwächeren», meint Schweizer darauf. «Einen, den sie vielleicht schlagen können.» Die Österreicher würden jetzt quasi denken, Hauptsache, wir haben die Deutschen geschlagen, wenn das schon mit den Schweizern nicht mehr gelingt, so der Comedian. Das Trio bricht in Gelächter aus.

«Nicht ganz ernst gemeint»

Dann wirft Berthod eine berechtigte Frage ein: «Was machen sie, wenn die Deutschen auch besser sind? Nehmen sie dann den nächsten?» Er überlegt, ob sie das einfach nur fürs gute Gefühl machen. «Irgendwann heisst es dann: Hauptsache vor den Marokkanern», findet Schweizer lachend. Und die anderen ergänzen, schliesslich könnten sie das weder von Albanien noch von Brasilien behaupten. Die beiden Nationen seien durch ihre beiden Saison-Sieger Lara Colturi (20) und Lucas Braathen (26) schliesslich schon jetzt besser.

Die Diskussion ist humoristisch und nicht ernst gemeint. Das betont auch Weirather noch einmal. In einem Kommentar auf Instagram wird das Podcast-Trio gefragt, ob nicht klar gewesen sei, dass einer der Moderatoren von «Willkommen Österreich» Deutscher ist und Scheibs Aussage wohl ein einstudierter Gag war. «Doch, doch und auch von uns nicht ganz ernst gemeint», antwortet die Liechtensteinerin.