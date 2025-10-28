Seit Sölden hat Lara Gut-Behrami wieder einen Schriftzug auf Kappen, Helme und Mützen: Ka-Ex. Sie ist auch Investorin bei der Schweizer Firma. Foto: keystone-sda.ch

Es ist kurz vor 14:00 Uhr am letzten Samstag, als Ka-Ex-CEO Pedro Schmidt seinen Augen nicht traut: Die Besucherzahlen seines Unternehmens in die Höhe schnellen. Der Grund? Lara Gut-Behrami ist beim Riesenslalom in Sölden (Ö) unterwegs. Schnell wie fast immer – sie wird am Ende Dritte.

Entscheidend ist: Nicht alle vor dem TV wissen, worum es sich beim Schriftzug auf ihrem Helm handelt. Sie suchen sie im Internet und landen auf der Homepage des Schweizer Unternehmens, das Regenerationsgetränke herstellt. Bei diesem ist Gut-Behrami im Sommer als Investorin eingestiegen. «Auch die Follower-Zahlen unserer Social-Media-Kanäle sind explodiert», so Ka-Ex-Gründer Schmidt.

Der studierte Pharmazeut hat viel vor. Er will nicht nur den europäischen, sondern auch den amerikanischen Markt erobern. «Lara ist sehr aktiv in der Zusammenarbeit, auch in der Entwicklung neuer Produkte», sagt er.

700'000 Franken? Keine weiteren Details

Zu Beginn der Zusammenarbeit war allerdings nie die Rede, dass Gut-Behrami Ka-Ex auch als Kopfsponsor haben würde. «Stimmt. Lara hatte auch viele andere Angebote auf dem Tisch. Aber nach der strategischen Zusammenarbeit in den letzten Monaten hatten wir beide ein sehr gutes Bauchgefühl. Das eine hat das andere ergeben», so Schmidt.

Zwölf Jahre prangte das Ragusa-Logo von Gut-Behramis Helme, Kappen und Mützen. Der Vertrag mit Camille Bloch wurde vorletzten Sommer jedoch nicht verlängert – die Tessinerin fuhr danach eine ganze Saison «oben ohne». Und nun also Ka-Ex für ihre Abschiedstournee – Gut-Behrami hängt im April die Ski an den Nagel.

Es ist alles andere als ein klassisches Sponsoring. «Lara bekommt von uns kein Geld, hat aber ein grösseres Aktienkapital erhalten», so Schmidt. Gemäss Blick-Informationen soll es sich im Bereich von 700'000 Franken bewegen – das entspricht in etwa ihrem letzten Honorar bei Ragusa. Stimmt das? «Weitere Details kann ich aufgrund der Geheimhaltungsklausel nicht nennen», so Schmidt.

«Lara krempelt die Ärmel hoch»

Die Chance, dass Gut-Behrami ihre Aktien eines Tages gewinnbringend verkaufen kann, besteht. «Wir wollen bis zum Exit den Wert der Ka-Ex-Aktien mindestens verzehnfachen», so Schmidt. Exit? Damit meint der ETH-Absolvent, dass Ka-Ex in einigen Jahren einen Börsengang anstrebt oder von einer grösseren Firma übernommen werden könnte.

Noch ist das kein Thema. Das Schweizer Unternehmen will weiter wachsen – mit Gut-Behrami. «Lara ist schnell, motiviert und krempelt die Ärmel hoch», so Schmidt. Sie bestätigte vor dem Saisonauftakt: «Ich bin schon jetzt stark eingebunden, mache viel von zu Hause. Das tut dem Kopf gut.» Gut-Behrami ist zwar keine Mehrheits-, aber auch keine kleine Minderheitsaktionärin. «Ihr Wort hat Gewicht», so Schmidt.

In den nächsten Wochen wird sich die zweifache Gesamtweltcupsiegerin erneut um Ka-Ex kümmern. Der Grund: Ihr nächster Weltcup-Einsatz ist erst am 29. November – dann steigt der Riesenslalom in Copper Mountain (USA). Die Slaloms von Levi (Fi) und Gurgl (Ö) lässt sie wie immer aus.