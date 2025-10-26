DE
Auf dem Gletscher zum Sieg
Odermatt gewinnt den Saisonauftakt in Sölden

Marco Odermatt gewinnt den Saisonauftakt in Sölden vor Marco Schwarz und Atle Lie McGrath.
Publiziert: 14:56 Uhr
Aktualisiert: vor 14 Minuten
