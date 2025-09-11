Ski-Norweger erklärt überraschend seinen Rücktritt

«Das hier zu schreiben, ist hart, aber ich bin mir sicher, dass es einfach nicht mehr ausreicht – obwohl ich noch Benzin im Tank hätte.» Mit diesen Worten verkündet Rasmus Windingstad das Ende seiner Karriere. Mit 31 Jahren zieht der Norweger einen Schlussstrich. Und das, nachdem Skirennen 22 Jahre lang «der wichtigste Teil meines Lebens» waren und «das Einzige, was für mich zählte».

Windingstad bestritt insgesamt 108 Weltcuprennen. Er feierte einen Sieg im Parallel-Riesenslalom (2019) und fuhr zweimal aufs Riesen-Podest – beide Male stand er gemeinsam mit Marco Odermatt (27) auf diesem. 2019 wurde Windingstad vor dem Schweizer Zweiter und 2023 hinter ihm Dritter. Daneben nahm er an vier Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen 2022 teil. «Das sind Dinge, auf welche die meisten Menschen stolz wären, auch mein 12-jähriges Ich», so der Norweger. «Ich durfte vor wahrscheinlich Millionen von Zuschauern Rennen fahren. Und das haut mich immer noch um.»

Wie es für ihn weitergeht, lässt Windingstad offen. Ein ehemaliger Teamkollege hätte da aber schon einen Vorschlag. «Lass uns zusammen ein paar Rennen im Fernsehen schauen», schlägt Aksel Lund Svindal (42) in den Kommentaren vor. Eine Antwort darauf hat er bisher nicht bekommen.