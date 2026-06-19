Nur wenige Wochen nach seinem Rücktritt als CEO ist Urs Lehmann zurück bei der FIS. Der Schweizer wird bis März 2027 Generalsekretär.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Urs Lehmann kehrt zur FIS zurück

Er wird bis im März 2027 Generalsekträr

Nachfolge von Lehmann als CEO ist noch ungeklärt

Björn Lindroos Redaktor Sport

Anfang Juni schmiss Urs Lehmann (57) bei der FIS hin. Der damalige CEO kündigte aufgrund eines Zoffs mit Präsident Johan Eliasch (64) und hoffte auf einen Führungswechsel an der Spitze des Ski-Verbands.

Zu diesem Wechsel ist es nun gekommen. Alexander Ospelt (58) wurde letzte Woche zum neuen Präsidenten gewählt. Und er holt Lehmann zurück ins Boot. Der Schweizer kehrt ab dem 1. Juli als Generalsekretär zurück. Sein Vertrag läuft bis März 2027. Dies teilt die FIS am Freitagnachmittag mit.

Bewerbungsverfahren im März

Damit folgt Lehmann auf Michel Vion, der als Generalsekretär zurückgetreten ist. Im März werde die FIS dann «ein offenes und gründliches Bewerbungsverfahren für die Position des Generalsekretärs durchführen», heisst es in der Mitteilung.

Wer Lehmanns Nachfolger als CEO wird, ist derweil noch nicht bekannt.



