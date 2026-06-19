Darum gehts
- Urs Lehmann kehrt zur FIS zurück
- Er wird bis im März 2027 Generalsekträr
- Nachfolge von Lehmann als CEO ist noch ungeklärt
Anfang Juni schmiss Urs Lehmann (57) bei der FIS hin. Der damalige CEO kündigte aufgrund eines Zoffs mit Präsident Johan Eliasch (64) und hoffte auf einen Führungswechsel an der Spitze des Ski-Verbands.
Zu diesem Wechsel ist es nun gekommen. Alexander Ospelt (58) wurde letzte Woche zum neuen Präsidenten gewählt. Und er holt Lehmann zurück ins Boot. Der Schweizer kehrt ab dem 1. Juli als Generalsekretär zurück. Sein Vertrag läuft bis März 2027. Dies teilt die FIS am Freitagnachmittag mit.
Bewerbungsverfahren im März
Damit folgt Lehmann auf Michel Vion, der als Generalsekretär zurückgetreten ist. Im März werde die FIS dann «ein offenes und gründliches Bewerbungsverfahren für die Position des Generalsekretärs durchführen», heisst es in der Mitteilung.
Wer Lehmanns Nachfolger als CEO wird, ist derweil noch nicht bekannt.