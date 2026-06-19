DE
FR
Abonnieren

Nach Ospelt-Wahl
Urs Lehmann kehrt zur FIS zurück

Nur wenige Wochen nach seinem Rücktritt als CEO ist Urs Lehmann zurück bei der FIS. Der Schweizer wird bis März 2027 Generalsekretär.
Publiziert: vor 42 Minuten
|
Aktualisiert: vor 26 Minuten
Kommentieren
1/5
Urs Lehmann kehrt als Generalsekretär zur FIS zurück.
Foto: Sven Thomann

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Urs Lehmann kehrt zur FIS zurück
  • Er wird bis im März 2027 Generalsekträr
  • Nachfolge von Lehmann als CEO ist noch ungeklärt
RMS_Portrait_AUTOR_1056.JPG
Björn LindroosRedaktor Sport

Anfang Juni schmiss Urs Lehmann (57) bei der FIS hin. Der damalige CEO kündigte aufgrund eines Zoffs mit Präsident Johan Eliasch (64) und hoffte auf einen Führungswechsel an der Spitze des Ski-Verbands.

Zu diesem Wechsel ist es nun gekommen. Alexander Ospelt (58) wurde letzte Woche zum neuen Präsidenten gewählt. Und er holt Lehmann zurück ins Boot. Der Schweizer kehrt ab dem 1. Juli als Generalsekretär zurück. Sein Vertrag läuft bis März 2027. Dies teilt die FIS am Freitagnachmittag mit.

Mehr Ski
Von Allmen schliesst bemerkenswerten Deal ab
In der Branche sehr selten
Von Allmen schliesst einen bemerkenswerten Deal ab
Slalom-Spezialist hat seine grosse Liebe geheiratet
Schwebt auf Wolke sieben
Slalom-Spezialist feiert rauschende Hochzeits-Party
Schweizer Ex-Riesen-Spezialist schwelgt im Baby-Glück
Kurz nach Rücktritt mit 27
Schweizer Ex-Riesen-Spezialist schwelgt im Baby-Glück
Diese Ski-Baustellen warten auf den neuen FIS-Boss Ospelt
Er wird auf Widerstand stossen
Diese Ski-Baustellen warten auf den neuen FIS-Boss Ospelt

Bewerbungsverfahren im März

Damit folgt Lehmann auf Michel Vion, der als Generalsekretär zurückgetreten ist. Im März werde die FIS dann «ein offenes und gründliches Bewerbungsverfahren für die Position des Generalsekretärs durchführen», heisst es in der Mitteilung.

Wer Lehmanns Nachfolger als CEO wird, ist derweil noch nicht bekannt.


Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen