Die Zusammenarbeit von Urs Lehmann und FIS-Präsident Johan Eliasch ist gescheitert. Lehmann tritt als CEO zurück. Und hofft, dass es zum Wechsel an der Verbandsspitze kommt.

Letzten August ist Urs Lehmann (57) als Präsident von Swiss-Ski zurückgetreten. Stattdessen hat er den neu geschaffenen Posten des CEO beim Weltskiverband FIS angetreten. Kein Jahr später zieht Lehmann erneut einen Schlussstrich und tritt per sofort als FIS-CEO zurück.

Dieses Mal hat er keine andere Wahl. Denn es ist zum Zerwürfnis mit FIS-Präsident Johan Eliasch (64) gekommen. Zwischen den einstigen Rivalen, die noch letzten Sommer überzeugt gewesen sind, dass eine Zusammenarbeit funktioniert, hat es erneut gekracht.

Während Eliasch, der um seine Wiederwahl als FIS-Präsident Mitte Juni bangt, erzählt, dass man bezüglich Finanzen im Fahrplan ist, tönt es bei Lehmann ganz anders. Gegenüber Swiss-Ski hat er seine Bedenken geäussert. Es sehe miserabel aus. Wenn man beim Weltskiverband so weitermache, sei die FIS in zwei Jahren pleite.

Letzte Chance für Job-Rettung

Eine Aussage, die bei Swiss-Ski für Aufhorchen gesorgt hat. Der Schweizer Verband sah Handlungsbedarf und hat bei der FIS nachgefragt, wer denn nun die Wahrheit sage. Eliasch passt es gar nicht, dass sein CEO ihm in den Rücken gefallen ist. Es kommt zum Zerwürfnis.

Und Lehmann hat nur noch eine Chance, seinen Job zu retten. Er tritt zurück. Und hofft, dass Eliasch die Wiederwahl als Präsident verpasst. Denn mit einer neuen Spitze ist die Chance gross, dass Lehmann wieder als CEO eingesetzt wird.